Danijoje ir Grenlandijoje planuojamos didelės demonstracijos

Tūkstančiai žmonių socialiniuose tinkluose pareiškė ketinantys dalyvauti Grenlandijos asociacijų organizuojamuose protestuose Nūke ir Kopenhagoje, Orhuse, Olborge ir Odensėje.
„Tikslas – pasiųsti aiškią ir vieningą pagarbos Grenlandijos demokratijai ir pagrindinėms žmogaus teisėms žinią“, – savo interneto svetainėje teigė Danijos grenlandų asociacija „Uagut“.
Protestai rengiami, D. Trumpus įspėjus, kad ji gali įvesti prekybos muitus šalims, kurios nepalaiko jo planų perimti Grenlandiją – NATO sąjungininkės Danijos autonominę teritoriją.
Demonstracija Nūke turėtų prasidėti 16 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku, siekiant protestuoti „prieš neteisėtus Jungtinių Valstijų planus perimti Grenlandijos kontrolę“, pranešė organizatoriai. Demonstrantai žygiuos prie JAV konsulato nešini Grenlandijos vėliavomis
Mitingas Kopenhagoje turėjo prasidėti 12 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku. Demonstrantai maždaug po valandos turėjo sustoti prie JAV ambasados Danijos sostinėje.
„Pastarieji įvykiai sukėlė spaudimą Grenlandijai ir grenlandiečių bendruomenei tiek Grenlandijoje, tiek Danijoje“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė „Uagut“ pirmininkė Julie Rademacher (Džiuli Rademacher), ragindami vienytis.
„Kai įtampa didėja ir žmonės pradeda jausti nerimą, rizikuojame sukurti daugiau problemų nei sprendimų sau ir vieni kitiems. Raginame grenlandus tiek Grenlandijoje, tiek Danijoje susivienyti“, – sakė ji.
