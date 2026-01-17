 Danijoje ir Grenlandijoje planuojamos didelės demonstracijos

2026-01-17 13:28
BNS inf.

Danijoje ir Grenlandijoje šeštadienį planuojamos didelės demonstracijos, skirtos protestuoti prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) planus užgrobti šią Arkties salą.

Danijoje ir Grenlandijoje planuojamos didelės demonstracijos / Scanpix nuotr.

Tūkstančiai žmonių socialiniuose tinkluose pareiškė ketinantys dalyvauti Grenlandijos asociacijų organizuojamuose protestuose Nūke ir Kopenhagoje, Orhuse, Olborge ir Odensėje.

„Tikslas – pasiųsti aiškią ir vieningą pagarbos Grenlandijos demokratijai ir pagrindinėms žmogaus teisėms žinią“, – savo interneto svetainėje teigė Danijos grenlandų asociacija „Uagut“.

Protestai rengiami, D. Trumpus įspėjus, kad ji gali įvesti prekybos muitus šalims, kurios nepalaiko jo planų perimti Grenlandiją – NATO sąjungininkės Danijos autonominę teritoriją.

Demonstracija Nūke turėtų prasidėti 16 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku, siekiant protestuoti „prieš neteisėtus Jungtinių Valstijų planus perimti Grenlandijos kontrolę“, pranešė organizatoriai. Demonstrantai žygiuos prie JAV konsulato nešini Grenlandijos vėliavomis

Mitingas Kopenhagoje turėjo prasidėti 12 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku. Demonstrantai maždaug po valandos turėjo sustoti prie JAV ambasados ​​Danijos sostinėje.

„Pastarieji įvykiai sukėlė spaudimą Grenlandijai ir grenlandiečių bendruomenei tiek Grenlandijoje, tiek Danijoje“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė „Uagut“ pirmininkė Julie Rademacher (Džiuli Rademacher), ragindami vienytis.

„Kai įtampa didėja ir žmonės pradeda jausti nerimą, rizikuojame sukurti daugiau problemų nei sprendimų sau ir vieni kitiems. Raginame grenlandus tiek Grenlandijoje, tiek Danijoje susivienyti“, – sakė ji.

Šiame straipsnyje:
grenlandija
Danija
JAV
demonstracijos

