„Daktaras Ozas“ įvertino Trumpo sveikatą: „įspūdinga“

M. Ozas, einantis D. Trumpo „Medicare“ ir „Medicaid“ paslaugų centrų administratoriaus pareigas, su žurnalistais kalbėjosi po penktadienį paskelbtos gydytojo ataskaitos apie prezidento sveikatą.
„Jei pažiūrėtumėte į šiuos įrašus, jie yra įspūdingi“, – Baltųjų rūmų spaudos konferencijoje sakė M. Ozas, plačiai žinomas kaip „daktaras Ozas“ iš daugiau nei dešimtmetį jo vestos televizijos laidos.
„Toks energijos kiekis ir toks protinis aštrumas neatsiranda vakuume. Tam reikia turėti kūną, o prezidentas turi unikalų gebėjimą tiesiog judėti pirmyn bet kuriuo paros metu, pasižymėdamas nepaprasta jėga“, – teigė jis.
Birželio 14 dieną 80 metų sulauksiantis D. Trumpas yra vyriausias asmuo, kada nors tapęs JAV prezidentu. Praėjusią savaitę paskelbtoje gydytojo ataskaitoje teigiama, kad jo sveikata yra „puiki“, tačiau jam reikėtų numesti svorio.
M. Ozas atmetė klausimus, kodėl D. Trumpui per pastaruosius metus buvo atlikti trys vadinamieji metiniai tyrimai, palyginti su jo pirmtako Joe Bideno vienu tyrimu per metus.
„Tikrai tikiu, kad jam smalsu įsitikinti, jog viskas klostosi teisinga linkme“, – sakė M. Ozas, pridurdamas, kad D. Trumpas yra „kruopštus“.
Tokios problemos kaip mėlynės ant D. Trumpo rankos, ištinusios kulkšnys, širdies ir kraujagyslių būklė bei mieguistumas kai kuriuose susitikimuose sukėlė papildomų klausimų dėl jo sveikatos.
(be temos)
(be temos)