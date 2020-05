D. Trumpas teigia turįs įrodymų, kad dėl koronaviruso kalta kinų laboratorija

Respublikonų atstovas savo retoriką sugriežtino po naujausios statistikos apie nedarbą Jungtinėse Valstijoje: čia per 6 savaičių laikotarpį nuo karantino pradžios įvairiose valstijose panaikinta daugiau nei 30 milijonų darbo vietų.

Be to, JAV „pirmauja“ ir pagal COVID-19 aukų skaičių, mat nuo pandemijos pradžios mirusiųjų jau užregistruota beveik 63 tūkst. Ketvirtadienį, trečią parą iš eilės, koronaviruso aukų skaičius per parą perkopė 2 tūkst.

Manoma, kad virusas praėjusių metų pabaigoje atsirado Kinijos Uhano mieste, vietiniame maisto turguje, kuriame maistui pardavinėjami laukiniai gyvūnai. Tačiau vėliau kilo spėlionių, kad virusas galbūt buvo dirbtinai sukurtas slaptoje šio miesto laboratorijoje.

Žurnalistų paklaustas, ar yra matęs kokių nors įrodymų, kurie leistų tvirtai teigti, kad koronaviruso tikrasis šaltinis buvo Uhano virusologijos institutas, JAV prezidentas D. Trumpas lakoniškai patvirtino: „taip, mačiau“.

JAV vadovas, Baltuosiuose rūmuose spaudžiamas žiniasklaidos atstovų pateikti daugiau detalių apie tokius įrodymus, tarstelėjo, kad apie tai daugiau kalbėti jis negali.

Pastebima, kad D. Trumpas vis dažniau imasi griežtai kritikuoti tai, kaip Pekinas tvarkėsi su viruso protrūkiu: tai esą dalis jo perrinkimo prezidentu kampanijos taktikos.