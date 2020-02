D. Trumpas pašiepė Holivudą, geriausiu filmu šiemet pripažinusį „Parazitą“

„Kokia prasta šiemet buvo Akademijos apdovanojimų ceremonija?“ – per rinkimų mitingą Kolorado Springse Kolorado valstijoje didžiulės minios retoriškai klausė valstybės vadovas.

„Turime pakankamai problemų su Pietų Korėja ir prekyba, o jie duoda jai [apdovanojimą] už geriausią filmą?“ – stebėjosi D. Trumpas.

„Parazitas“, juodojo humoro komedija, tyrinėjanti atotrūkio tarp socialinių klasių problemą, tapo pirmuoju filmu ne anglų kalba, pelniusiu prestižiškiausią kasmet teikiamą Holivudo apdovanojimą.

Sakydamas „ar jis geras? Nežinau“, D. Trumpas, atrodo, pripažino, kad filmo nežiūrėjo.

Prezidentas, kurio politika remiasi nacionalistiniu šūkiu „Pirmiausia – Amerika“, pareiškė, kad atėjo laikas sugrąžinti į ekranus Holivudo aukso amžiaus klasiką.

„Sugrąžinkime „Vėjo nublokštus“ (Gone With the Wind). Ar galime sugrąžinti „Vėjo nublokštus“? O „Saulėlydžio bulvarą“ (Sunset Boulevard)?“ – kalbėjo jis.

D. Trumpas taip pat pašiepė „Oskarą“ geriausio antrojo plano aktoriaus kategorijoje laimėjusį Bradą Pittą (Bredą Pitą), kurį pavadino „mažuoju visažiniu“. Per apdovanojimų įteikimo ceremoniją vasario 9-ąją B. Pittas pasinaudojo proga išreikšti paramą D. Trumpo apkaltos procesui.