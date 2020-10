D. Trumpas nuslėpė, kad ignoravo pirmąjį teigiamą koronaviruso testą

Žurnalo duomenimis, jau ketvirtadienį D. Trumpo greitasis koronaviruso testas parodė teigiamą rezultatą. Tačiau jis apie tai viešai nepaskelbė. Priešingai, D. Trumpas po to dar dalyvavo dviejuose renginiuose. Be to, jis davė interviu stočiai „Fox News“.

Interviu prezidentas patvirtino pranešimus, kad viena artima jo komandos narė užsikrėtė koronavirusu. Jis paminėjo ir antrąjį jam atliktą testą, kurio rezultatų jis laukia. Tačiau kad jau pirmasis testas buvo teigiamas, visuomenė nesužinojo.

D. Trumpas apie savo užsikrėtimą paskelbė tik po antrojo testo. Jis apie tai informavo tviterio žinute ankstų penktadienio rytą.