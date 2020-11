D. Trumpas lipa J. Bidenui ant kulnų, atsilieka vos 11 rinkikų balsų (atnaujinta)

Associated Press duomenimis, pasiekęs pergales svarbiose Ohajo ir Teksaso valstijose, vos prieš keletą valandų beveik 100 rinkikų balsų atsilikėnjęs, Donaldas Trumpas jau turi 213 balsų, tuo metu, kai J. Bidenas – 224.

Be to, kaip praneša Associated Press, D. Trumpas kol kas pirmauja daugelyje valstijų, kurių galutinių rezultatų tenka dar laukti – Džordžijoje, Pensilvanijoje, Viskonsine ir Mičigane.

J. Bidenas pasiekė svarbią pergalę tradiciškai už demokratus balsuojančioje Kalifornijoje, turinčioje daugiausiai rinkikų balsų (55). Tačiau D. Trumpas atsilygino laimėjęs Ohajuje (18) ir Teksase (38).

UŽDARYTI >















0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

JAV prezidento rinkimai 2020 (II d.) | 9 nuotr.









UŽDARYTI >























0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00