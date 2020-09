D. Trumpas ir J. Bidenas surems ietis pirmuosiuose debatuose

Dėl COVID-19 įvesti suvaržymai suteiks debatams, kuriuos moderuos televizijos „Fox News“ žvaigždė Chrisas Wallace'as, paprastesnę formą, juose dalyvaus mažesnė auditorija. Žinoma, nebus ir kažkada standartu laikyto – nors kartais ir priverstinio – varžovų geros valios pademonstravimo paspaudžiant vienas kitam ranką.

Tačiau pusantros valandos truksiantys televiziniai debatai suteiks progą amerikiečiams pagaliau pamatyti tiesioginį 74 metų D. Trumpo ir 77 metų J. Bideno susidūrimą.

D. Trumpas tvirtina, kad J. Bideno smegenys praktiškai yra mirusios ir net yra pareiškęs, jog „Bidenas nežino, kad yra gyvas“, o J. Bidenas vadina prezidentą „toksišku“, tad debatai bus ne silpnų nervų žiūrovams.

Pagal populiarumą nuo varžovo atsiliekantis D. Trumpas nusiteikęs karingai ir per savaitę sudalyvauja keliuose mitinguose rinkimams svarbiose valstijose.

Tuo metu J. Bidenas tikisi akcentuoti savo pranašumą. Be to, jam gali padėti neseniai pasirodęs laikraščio „The New York Times“ straipsnis, kuriame teigiama, jog D. Trumpo neviešinamos mokesčių deklaracijos rodo milijardieriumi ir darbininkų klasės gynėju prisistatantį prezidentą vengiant mokėti federalinius pajamų mokesčius.

Smūgiuos skaudžiai

D. Trumpas, kuris laiko save žodinių dvikovų asu, tikriausiai smūgiuos skaudžiai ir žemai.

Ištisus mėnesius jis vadina J. Bideną iškaršusiu. Artėjant debatams prezidentas vis dažniau kartodavo, kad, jo nuomone, J. Bidenas norėdamas geriau pasirodyti vartoja narkotikus.

J. Bidenas iš tokių užuominų pasijuokė, bet D. Trumpas, kuriam anksčiau ne kartą yra puikiai pavykę apjuodinti savo oponentus, tik stiprina puolimą.

Aš tikiuosi, kad neįsivelsiu į peštynes su tuo vyruku

„Joe Bidenas ką tik paskelbė, kad nesutiks su narkotikų testu. Oho, man įdomu, kodėl?“ – pirmadienį tviteryje parašė D. Trumpas.

J. Bideno kampanijos vadovo pavaduotoja Kate Bedingfield atsimokėjo tuo pačiu ir sakė, kad jei D. Trumpas nori debatų „šlapimo“ mėginiais, „gali“ tai daryti.

D. Trumpas tikriausiai neturi ką prarasti. Ištikimiausi jo šalininkai jau mobilizuoti, o bendrai amerikiečius jau vargu ar dar gali nustebinti jo netradicinis stilius.

Į Klivlandą D. Trumpas vyksta vildamasis, kad jau turi savo „sidabrinę kulką“: konservatyvios teisėjos Amy Coney Barrett paskyrimą į neseniai mirusios Aukščiausiojo Teismo liberalų vėliavnešės Ruth Bader Ginsburg vietą.

Jei A. C. Barrett kandidatūra bus greitai patvirtinta, kaip tikisi respublikonų dominuojamas Senatas, D. Trumpui bus pavykę daugeliui ateinančių metų tvirtai pakreipti Aukščiausiąjį Teismą dešinėn.

Demokratai piktinasi skubėjimu paskirti naują Aukščiausiojo Teismo teisėją prieš lapkričio 3-iosios rinkimus, bet D. Trumpas viliasi, kad šis ėjimas išjudins daugelį konservatorių.

Darbininkų pasididžiavimas

Prezidentas tikrai vėl prisimins ankstesnius savo kaltinimus dėl J. Bideno sūnaus esą neteisėtos veiklos Ukrainoje, nors pernai D. Trumpas išgyveno apkaltos procesą dėl jo piktnaudžiavimo įgaliojimais, siekiant daryti spaudimą Ukrainos vyriausybei, kad ji viešai paremtų šią jo teoriją.

Kol kas rinkimų favoritu laikomas J. Bidenas šįkart bandys išlikti tvirtas, nors anksčiau jis būdavo linkęs prarasti savitvardą susidūręs su iššūkiais viešumoje.

„Aš tikiuosi, kad neįsivelsiu į peštynes su tuo vyruku, nes tai yra vienintelė vieta, kur jis jaučiasi patogiai“, – kalbėjo jis.

Pats J. Bidenas sieks pasinaudoti dėl koronaviruso pandemijos susidariusia situacija. Visuomenės apklausos rodo, kad maždaug du trečdaliai amerikiečių įsitikinę, jog D. Trumpas su ja tvarkosi blogai.

Jis taip pat turėtų kalbėti apie Aukščiausiojo Teismo teisėjos kandidatūros pateikimą sakydamas, kad D. Trumpas siekia, jog teismas apribotų abortus ir atšauktų „Obamacare“ sveikatos apsaugos programą – šie du klausimai gali labiausiai rūpėti dar neapsisprendusiems rinkėjams.

Tačiau karščiausios debatų akimirkos galima būtų tikėtis tuomet, jei J. Bidenas pats pereis prie asmeniškumų, piešdamas D. Trumpą kaip išlepintą plevėsą, kuris tik apsimeta 2016 metais per rinkimus jam padėjusios baltaodžių darbininkų klasės draugu.

J. Bidenas, ankstyvąją savo vaikystę praleidęs Pensilvanijoje, darbininkų mieste Skrantone, vis dažniau pasišaipo iš D. Trumpo niujorkietiškų šaknų, Šiuos rinkimus jis vadina prestižinės Parko aveniu ir Skrantono dvikova.

Tačiau D. Trumpas nuolat pataiso, kad Skrantone J. Bidenas gyveno tik vaikystėje, o didžiąją savo gyvenimo dalį praleido Kongrese. Vis tik laikraščio „The New York Times“ straipsnis apie prezidento sugebėjimus išvengti beveik visų federalinių pajamų mokesčių J. Bidenui taps lyg naujų šaudmenų skrynia.