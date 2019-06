D. Trumpas apie šnipinėjimą: neprieštarautų žinioms apie priešininkus rinkimuose

Dėl D. Trumpo komandos kontaktų su Maskva per 2016-ųjų prezidento rinkimų kampaniją specialusis prokuroras Robertas Muelleris (Robertas Miuleris) pradėjo tyrimą dėl galimo susimokymo ir trukdymo teisingumui. Be to, kelis analogiškus tyrimus vykdo Kongreso komitetai.

Rusijos klausimas persekioja D. Trumpo prezidentavimą pastaruosius dvejus metus, o jo naujausi komentarai rodo, jog jis nemato nieko bloga, kad amerikiečių kandidatas į politinį postą priima pagalbą iš užsienio.

„Manau, norėtumėt pasiklausyti... nieko bloga yra pasiklausyti“, – pareiškė D. Trumpas televizijai „ABC News“, paklaustas, ką darytų, jei tokios šalys kaip Rusija ar Kinija pasiūlytų jam tokios informacijos.

Jis neigė, kad tai prilygtų užsienio kišimuisi į JAV rinkimus.

„Tai ne kišimasis, (jei) jos turėtų informacijos, manau, priimčiau ją“, – teigė JAV vadovas.

„Jei manyčiau, kad kažkas negerai, galbūt kreipčiausi į FTB (Federalinį tyrimų biurą)", – pridūrė jis.

Nors specialiojo prokuroro tyrimo ataskaitoje pateikiama išvada, kad niekas iš amerikiečių nedalyvavo Rusijos bandymuose paveikti rinkimų rezultatus, R. Muelleris taip pat nustatė, jog D. Trumpas džiaugėsi, kad juodosios technologijos padės jam įgyti pranašumo.

Raginimai inicijuoti apkaltą

Demokratų kandidatu į prezidentus siekiantis tapti Joe Bidenas (Džo Baidenas) savo ruožtu pareiškė, kad D. Trumpas „priima“ užsienio kišimąsi į JAV rinkimus.

„Tai – ne apie politiką. Tai yra grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui. Amerikiečių prezidentas neturėtų siekti jų pagalbos ir padėti tiems, kurie siekia pakenkti demokratijai“, – parašė J. Bidenas socialiniame tinkle „Twitter“.

Kita demokratų kandidatė senatorė Elizabeth Warren (Elizabet Voren) dėl pastarųjų D. Trumpo komentarų vėl paragino inicijuoti prezidento apkaltą.

„Muellerio ataskaitoje aiškiai (pasakyta): užsienio vyriausybė puolė mūsų 2016 metų rinkimus remdama Trumpą, Trumpas tą pagalbą priėmė ir Trumpas trukdė tyrimui“, – tviteryje parašė E. Warren.

„Dabar jis sako, kad ir vėl tai padarytų. Metas surengti apkaltą Donaldui Trumpui“, – pridūrė ji.

Kongreso demokratai ir toliau apklausinėja liudytojus, renka informaciją ir svarsto, ar pakanka įrodymų ir politinės erdvės inicijuoti D. Trumpui apkaltą. Dauguma jų vykdomų tyrimų susiję su Rusijos kišimusi, trukdymu teisingumui ir 2016-ųjų rinkimais.

D. Trumpo komentarai apie tai, kad priimtų informaciją iš užsienio apie savo priešininką 2020-ųjų rinkimuose, pasirodė tą pačią dieną, kai jo sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis JAV Senate buvo apklausiamas dėl savo kontaktų su rusais.

Manoma, kad Žvalgybos komitetas siekia tiksliau išsiaiškinti, ką prezidento sūnus žino apie kontaktus tarp D. Trumpo 2016 metų prezidento rinkimų štabo narių ir rusų.

Demokratai įtaria, kad D. Trumpas jaunesnysis galėjo meluoti apie tai, ką jis ir jo tėvas žinojo apie 2016 metų birželį dangoraižyje „Trump Tower“ įvykusį susitikimą su rusų teisininke, siūliusia suteikti D. Trumpo varžovę rinkimuose Hillary Clinton (Hilari Klinton) kompromituojančios informacijos, taip pat apie kitus kontaktus su rusais.