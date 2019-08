D. Trumpas apdovanojo NBA žvaigždę B. Cousy

Krepšinio klubo „Boston Celtics“ žvaigždę D. Trumpas pavadino „vienu iš visų laikų didingiausiųjų sporto istorijoje“.

B. Cousy žaidė „Boston Celtics“ nuo 1950-ųjų iki 1963-ųjų, per tą laiką jo komanda iškovojo šešias pergales NBA lygos čempionatuose, o 1957 metais jis tapo NBA naudingiausiu žaidėju.

Jo garbei pavadintu prestižiniu Bobo Cousy prizu apdovanojami geriausi JAV studentų krepšinio turnyro sezono įžaidėjai.

Baigęs karjerą NBA B. Cousy tapo krepšinio treneriu Bostono koledže.

„Šis pripažinimas leidžia man užbaigti savo gyvenimo ratą, – sakė B. Cousy per Baltuosiuose rūmuose vykusią apdovanojimų ceremoniją. – Galiu liautis vaikęsis šokinėjantį kamuolį. Prezidento laisvės medalis leidžia man pasiekti tokį pripažinimo mūsų visuomenėje lygį, apie kurį nė nesvajojau.“

D. Trumpas per ceremoniją pasakojo apie B. Cousy vaikystę, prabėgusią Didžiosios depresijos laikais, ir kaip buvo atrastas jo krepšininko talentas. Prezidentas sakė, kad B. Cousy niekuomet nepamiršo savo pirmojo mentoriaus patarimo niekuomet nebūti nuspėjamam, ir juokais pridūrė: „Aš irgi girdėjau šį pamokymą.“

JAV lyderis taip pat atkreipė dėmesį į B. Cousy pasiekimus krepšinio aikštelėje ir už jos ribų ir gyrė jį už paramą jauniesiems sportininkams iš neturtingų šeimų bei viešus pasisakymus prieš rasizmą.

B. Cousy, kuris yra baltaodis, entuziastingai palaikė savo juodaodžius komandos draugus, susidūrusius su diskriminacija. Vis dėlto Gary Pomerantzo (Gario Pomeranco) biografinėje knygoje „The Last Pass: Cousy, Russell, the Celtics, and What Matters in the End“ jis apgailestavo, kad nepadarė daugiau dėl savo kolegų, tarp jų ir 2011-aisiais JAV Prezidento Laisvės medaliu apdovanoto Billo Russello (Bilo Raselo).

JAV Prezidento Laisvės medalis yra aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas, kuris skiriamas asmenims, ypač nusipelniusiems užtikrinant Jungtinių Valstijų saugumą arba ginant šalies interesus, taiką pasaulyje, už kultūros pasiekimus ir kitus nuopelnus.

D. Trumpas padėkojo senatoriui iš Vakarų Virdžinijos Joe Manchinui (Džo Mančinui), pasiūliusiam šį apdovanojimą skirti B. Cousy.

B. Cousy yra antras asmuo, šiais metais gavęs JAV Prezidento Laisvės medalį. Gegužę D. Trumpas įteikė šį apdovanojimą legendiniam golfo žaidėjui Tigeriui Woodsui (Taigeriui Vudsui).

Iš viso D. Trumpas JAV Prezidento Laisvės medalius įteikė 10 asmenų.

Neseniai interviu portalui NBA.com B. Cousy sakė, kad jo politinės pažiūros yra nuosaikios. Jis teigė, kad nors ir nesutinka su kai kuriais dabartinio šalies vadovo veiksmais, per kitais metais vyksiančius prezidento rinkimus jis planuoja balsuoti už D. Trumpą.

Ketvirtadienį B. Cousy pareiškė, kad jo apdovanojimas yra dar ypatingesnis, nes jam jį įteikė „pats išskirtiniausias“ prezidentas jo gyvenime.

„Žinau, kad jūsų pasaulyje jums gerai sekasi padaryti Ameriką vėl didžią, – prezidentui sakė B. Cousy, pavartodamas jo rinkimų kampanijos pažadą. – Mano pasaulyje ji yra didi jau 91 metus. Mano istorija galėjo būti papasakota tik Amerikoje.“