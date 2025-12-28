CNN: susitikime „Mar-a-Lago“ Trumpas ėmėsi šeimininko vaidmens

D. Trumpas susirinkusių žurnalistų klausė, ar jie norėtų pietauti, ir sakė uždaręs pagrindinį „Mar-a-Lago“ pastatą susitikimui.
Pasak CNN, tai gali reikšti, kad šiandienos derybų atmosfera bus neformalesnė, atsižvelgiant ir į tai, kad jos vyksta ne Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete, o D. Trumpo klubo ištaigingame valgomajame.
Prie pietų stalo D. Trumpo pusėje susėdo įvairūs administracijos pareigūnai ir sąjungininkai.
CNN teigimu, susitikime dalyvavo D. Trumpo diplomatinis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas, Jungtinio štabo viršininkas Danas Caine'as, Baltųjų rūmų patarėjas politikos klausimais Stephenas Milleris, Baltųjų rūmų personalo vadovė Susie Wiles, D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris ir Federalinės pirkimų tarnybos komisaras Joshas Gruenbaumas, kuris praėjusią savaitę dalyvavo derybose su Rusija.
Prieš pat susitikimo pradžią žurnalistai buvo paprašyti išeiti iš salės.
Per savo pirmąją kadenciją D. Trumpas rezidencijoje „Mar-a-Lago“ priėmė daugybę pasaulio lyderių, įskaitant Kinijos lyderį Xi Jinpingą ir Japonijos ministrą pirmininką Shinzo Abę.
Šiuose susitikimuose buvo neformalių užsiėmimų, įskaitant vakarienes ir golfą. Tačiau CNN atkreipia dėmesį, kad D. Trumpo ir V. Zelenskio santykiai išlieka įtempti, nors JAV prezidentas atvykusiam Ukrainos lyderiui negailėjo pagyrų.
