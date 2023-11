Bylos ieškovai: Prancūzija išdavė arešto orderį Sirijos prezidentui

Byla susijusi su cheminėmis atakomis 2013 metų rugpjūtį netoli Damasko, dėl kurių opozicija kaltina režimą. Per atakas žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių.

Šaltinis teismų sistemoje naujienų agentūrai AFP sakė, kad B. al Assadas dėl tų pačių atakų taip pat įtariamas bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus.

Tarptautiniai arešto orderiai taip pat buvo išduoti B. al Assado broliui Maherui – Sirijos elitinio karinio junginio de facto vadovui – ir dviem ginkluotųjų pajėgų generolams.

Paryžiaus teismo padalinys, nagrinėjantis nusikaltimų žmoniškumui bylas, 2013-ųjų chemines atakas Sirijoje tiria nuo 2021 metų.

Prancūzija deklaruoja jurisdikciją visame pasaulyje dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.

Minimas tyrimas pradėtas nevyriausybinės organizacijos „Reporteriai be sienų“ (RSF) partnerei „Syrian Centre for Media and Freedom of Expression“ (SCM), Atviros visuomenės fondo (Open Society Foundations, OSF) programai „Open Society Justice Initiative“ (OSJI) ir projektui „Syrian Archive“ pateikus teisinį skundą.