Buvusiam JAV prezidentui J. Carteriui po operacijos nėra jokių komplikacijų

„Jokių operacijos komplikacijų nėra“, – sakoma eksprezidento įsteigtos nevyriausybinės organizacijos „The Carter Center“ pareiškime. Jame priduriama, kad 95 metų Nobelio taikos premijos laureatas ligoninėje bus „tiek, kiek patartina [jį] stebėti“.

Slėgis kaukolės ertmėje buvo padidėjęs dėl kraujavimo po kelių pastarųjų J. Carterio pargriuvimų. Operacija antradienį ryte buvo atlikta Emory (Emorio) universitetinėje ligoninėje.

J. Carteris šiais metais buvo pargriuvęs kelis kartus. Po pirmo tokio incidento pavasarį eksprezidentui prireikė pakeisti klubo sąnarį.

Spalio 6 dieną jis vėl pagriuvo ir susižeidė galvą, bet, nors turėjo 14 siūlių ir mėlynę po akimi, jau kitą dieną nuvyko į Našvilį Tenesyje telkti savanorių ir padėti statyti vienus namus pagal nevyriausybinės krikščioniškos organizacijos „Habitat for Humanity“ programą.

Spalio 21 dieną eksprezidentui nesėkmingai nugriuvus savo namuose teko tris dienas praleisti ligoninėje dėl dubens kaulo skilimo.

2015 metais J. Carteriui buvo diagnozuotas vėžys, tačiau jam pavyko įveikti šią ligą.

Praėjus beveik keturiems dešimtmečiams po to, kai paliko valstybės vadovo postą, J. Carteris, vyriausias buvęs JAV prezidentas per visą šalies istoriją, savo gimtajame Pleinso miestelyje Džordžijos valstijoje maždaug dukart per mėnesį veda užsiėmimus vietos baptistų bažnyčios sekmadieninėje mokykloje.