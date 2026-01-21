Buvęs Pietų Korėjos premjeras nuteistas kalėti 23 metus

Atsakovas „iki pat galo nepaisė savo, kaip ministro pirmininko, pareigos ir atsakomybės“, sakė Seulo centrinio apygardos teismo teisėjas Lee Jing-gwanas.
Pietų Korėjos teismas trečiadienį nuteisė buvusį ministrą pirmininką Han Duck-soo kalėti 23 metus už pagalbą paskelbiant karo padėtį, kuri buvo trumpam sustabdžiusi civilinį valdymą.
Atsakovas „iki pat galo nepaisė savo, kaip ministro pirmininko, pareigos ir atsakomybės“, sakė Seulo centrinio apygardos teismo teisėjas Lee Jing-gwanas.
„Nuteisiame atsakovą 23 metus kalėti“, – paskelbė teisėjas.
