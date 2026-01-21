 Buvęs Pietų Korėjos premjeras nuteistas kalėti 23 metus

2026-01-21 09:54
BNS inf.

Pietų Korėjos teismas trečiadienį nuteisė buvusį ministrą pirmininką Han Duck-soo kalėti 23 metus už pagalbą paskelbiant karo padėtį, kuri buvo trumpam sustabdžiusi civilinį valdymą.

Buvęs Pietų Korėjos premjeras nuteistas kalėti 23 metus / Scanpix nuotr.

Atsakovas „iki pat galo nepaisė savo, kaip ministro pirmininko, pareigos ir atsakomybės“, sakė Seulo centrinio apygardos teismo teisėjas Lee Jing-gwanas.

„Nuteisiame atsakovą 23 metus kalėti“, – paskelbė teisėjas. 

