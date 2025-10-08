Buvęs FTB vadovas nepripažįsta kaltės dėl melagingų parodymų ir trukdymo Kongresui

J. Comey advokatas Patrickas Fitzgeraldas pateikė buvusio FTB direktoriaus oficialų atsakymą į kaltinimus federaliniame teisme Aleksandrijoje, Virdžinijos valstijoje.
Praėjusį mėnesį 64 metų J. Comey buvo pateikti kaltinimai dėl dviejų nusikalstamų veikų, D. Trumpui tęsiant keršto kampaniją prieš savo politinius priešus.
Buvusio prezidento Baracko Obamos 2013 metais paskirtas vadovauti FTB, J. Comey kaltinamas melavimu Kongresui ir trukdymu Kongreso procedūrai. Kaltinimai susiję su jo liudijimu Senato Teismų komitetui 2020-aisiais.
Jis kaltinamas melagingai nurodęs, kad nedavė leidimo kitam FTB darbuotojui būti anoniminiu šaltiniu naujienų pranešimuose. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia įkalinimas iki penkerių metų.
D. Trumpas atleido J. Comey 2017-aisiais, vykstant tyrimui, ar kas nors iš D. Trumpo prezidento rinkimų kampanijos narių bendradarbiavo su Maskva, siekiant paveikti 2016 metų rinkimus.
Kaltinimai pateikti praėjus vos kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas viešai paragino generalinę prokurorę Pam Bondi (Pem Bondi) imtis veiksmų prieš J. Comey ir kitus, jo nuomone, priešus, nors yra įsivyravęs principas, kad Teisingumo departamentas neturi patirti Baltųjų rūmų spaudimo.
Naujausi komentarai