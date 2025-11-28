Briuselis: norėdama įstoti į ES, Ukraina turi nuteisti korumpuotus pareigūnus

Duodamas interviu naujienų portalui, Europos teisingumo komisaras Michaelas McGrathas sakė, kad Europos vyriausybės nerems tokios šalies kaip Ukraina kandidatūros tapti viena iš 27 šalių bloko narių, jei ji negalės įrodyti, kad turi veiksmingą sistemą, skirtą išnaikinti nusikalstamumą aukščiausiuose visuomenės sluoksniuose.
Nors reformų procesas Ukrainoje yra „ilgas kelias“, M. McGrathas teigė, kad, jo nuomone, Kyjivas deda „visas pastangas“ kovoti su korupcija, ir pridūrė, kad nuolat aptaria naujausius įvykius su valdžios institucijomis.
Jis kalbėjo apie įtariamą sąmokslą pasisavinti apie 100 milijonų dolerių iš Ukrainos energetikos sektoriaus, kurio tyrimas išsiplėtė ir dabar apima aukštus V. Zelenskiui ir jo vyriausybei artimus pareigūnus.
„Kiekviena šalis kandidatė turi turėti veiksmingą sistemą, skirtą tirti įtariamus aukšto rango pareigūnų korupcijos atvejus, – sakė M. McGrathas. – Reikia turėti veiksmingą sistemą, kad būtų galima atlikti tyrimus ir galiausiai patraukti baudžiamojon atsakomybėn bei nuteisti kaltuosius, o iš visų savo valstybių narių ir, žinoma, iš tų, kurios nori prisijungti prie Europos Sąjungos, reikalaujame įrodyti, kad šioje srityje taikomos priemonės yra veiksmingos.“
Po to, kai M. McGrathas išsakė šiuos komentarus, kovos su korupcija tyrėjai atliko kratą įtakingiausio V. Zelenskio patarėjo Andrijaus Jermako patalpose.
Šis tyrimas vyksta Ukrainos labai jautriu metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas spaudžia V. Zelenskį priimti taikos susitarimą, pagal kurį jam gali tekti atiduoti dalį teritorijos Rusijai.
Ukraina yra pateikusi paraišką dėl narystės ES, tačiau šį procesą stabdo Vengrijos pasipriešinimas. M. McGrathas sakė, kad „visiems kandidatams taikomi vienodi standartai“, ir pridūrė, kad „teisėtumo ir teisingumo reformos yra pagrindinis stojimo proceso aspektas“.
„Mes labai atvirai ir sąžiningai bendraujame su Ukrainos valdžios institucijomis dėl šių reikalavimų“, – sakė jis, pridurdamas, kad šių teisinės valstybės principų privalo laikytis visos šalys, norinčios įstoti į ES. „Jei jų nesilaikysite, Europos Sąjungos valstybės narės nepadės jums žengti į priekį stojimo procese.“
„Manau, kad jie deda visas pastangas, kad pasiektų reikiamą lygį. Tai ilgas procesas, mes atidžiai stebime pokyčius ir nuolat bendraujame su Ukrainos valdžios institucijomis dėl klausimų, kurie atkreipia mūsų dėmesį arba iškyla į viešumą“, – paklaustas, ar Ukraina šiuo atžvilgiu daro pakankamai, atsakė jis.
