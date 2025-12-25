Britų karalius Charlesas III Kalėdų sveikinime kalbėjo apie užuojautą ir susitaikymą

77-erių metų monarchas sakė, kad jį „nepaprastai įkvepia“ tai, kaip skirtingų tikėjimų žmonės „bendrai trokšta taikos“.
Baigiantis Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-ųjų metinių metams, karalius sakė, kad karių drąsa ir bendruomenių susivienijimas tais laikais „neša laikui nepavaldžią žinią mums visiems“.
„Kai girdime apie susiskaldymą ir savo šalyje, ir užsienyje, tai yra vertybės, kurių niekada neturime pamiršti“, – sakė Charlesas III Vestminsterio abatijoje iš anksto įrašytame sveikinime, kurį britų televizija transliavo 15 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku.
„Esant didelei mūsų bendruomenių įvairovei, galime rasti jėgų užtikrinti, kad teisybė nugalėtų neteisybę. Man atrodo, kad turime branginti užuojautos ir susitaikymo vertybes taip, kaip gyveno ir mirė mūsų Viešpats“, – pridūrė britų monarchas.
Spalį Charlesas III tapo pirmuoju per 500 metų anglų ar britų monarchu, viešai pasimeldusiu su popiežiumi. Tai įvyko per Vatikano žiniasklaidos tiesiogiai transliuotas pamaldas Siksto koplyčioje, kurioms vadovavo popiežius Leonas XIV.
Kaip monarchas Charlesas III vadovauja Anglikonų bažnyčiai, kuri buvo įsteigta prieš 500 metų, kai anglų karalius Henrikas VIII atsiskyrė nuo Katalikų bažnyčios.
Keliomis dienomis anksčiau karalius buvo susitikęs su mirtiną išpuolį prieš sinagogą išgyvenusiais žmonėmis ir žydų bendruomenės nariais Šiaurės Anglijos Mančesterio mieste.
Tai jau antras kartas iš eilės, kai Charlesas III savo šventinę kalbą sakė ne karališkoje rezidencijoje.
Pernai savo kalbą, kurioje, be kita ko, padėkojo medicinos personalui už paramą karališkajai šeimai tais metais, kai paskelbė apie savo vėžio diagnozę, jis sakė buvusioje ligoninės koplyčioje.
