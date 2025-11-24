Bosnijos serbai naujuoju prezidentu išrinko nušalinto lyderio sąjungininką

M. Dodikas rugpjūtį buvo nuteistas ir nušalintas nuo pareigų dėl to, kad nepaisė tarptautinio pasiuntinio, kuriam buvo pavesta prižiūrėti šalies taikos susitarimus, priimtų sprendimų.
Vyriausiajam įgaliotiniui pavesta prižiūrėti, kaip vykdomas Deitono susitarimas, kuriuo 10-ajame dešimtmetyje pavyko užbaigti kruviną pilietinį Bosnijos karą.
M. Dodikas nuo rugpjūčio neina Bosnijos Serbų Respublikos prezidento pareigų, o laikinai šias pareigas ėjo parlamento paskirta jo artima bendrininkė Ana Trišič Babič.
Po konflikto šalis buvo padalinta į dvi pusiau autonomines dalis – serbų valdomą Serbų Respubliką (RS) ir bosnių bei kroatų federaciją; abi jas jungia silpnos centrinės institucijos.
Sekmadienio balsavimas buvo laikomas svarbiu išbandymu M. Dodiko Nepriklausomų socialdemokratų aljanso (SNSD) partijai, kuri jau beveik du dešimtmečius valdo RS. SNSD vis dar vadovauja M. Dodikas.
Rinkimų komisija nurodė, kad suskaičiavus beveik 93 proc. biuletenių paaiškėjo, jog Siniša Karanas pirmauja su 50,9 proc. balsų, o jo varžovas Branko Blanuša (Brankas Blanuša) surinko 47,8 proc. rinkėjų balsų.
„Šiandienos rinkimus laimėjo mūsų kandidatas Siniša Karanas. Tai neabejotina“, – rinkimų būstinėje sakė M. Dodikas.
63-ejų buvęs vidaus reikalų ministras S. Karanas yra artimas M. Dodiko sąjungininkas ir rinkimų kampanijos metu buvo remiamas buvusio prezidento.
Tačiau nugalėtojas prezidento pareigas eis mažiau nei metus – iki visuotinių rinkimų, vyksiančių 2026 metų spalį.
„Du Dodikai“
„Aš tai vertinu kaip paramą ir sau pačiam, esant beveik neįmanomoms aplinkybėms, – sekmadienį vakare tvirtino M. Dodikas. – Jie norėjo pašalinti Dodiką visiškai nesąžiningu politiniu procesu (...) ir dabar jie liko su dviem Dodikais. Jie tai matys kiekvieną dieną.“
Centrinės rinkimų komisijos duomenimis, rinkėjų aktyvumas buvo mažiau nei 36 procentai. Skelbiama, kad jis buvo mažesnis už 2022 metų aktyvumą – 53 procentus.
Maždaug 1,2 mln. rinkėjų per pirmalaikius rinkimus galėjo rinktis iš šešių kandidatų, tačiau pagrindiniais favoritais buvo laikomi S. Karanas ir B. Blanuša.
Pagrindinė opozicinė grupė – Serbų demokratų partija (SDS) – pasirinko palyginti nežinomą B. Blanušą – 56-erių elektrotechnikos profesorių, ne kartą kaltinusį M. Dodiką ir jo partiją korupcija.
„Vakarų sukurtas farsas“
Balsavimas vyko po daugelį metų trukusių Bosnijos ir Hercegovinos vyriausiojo įgaliotinio Christiano Schmidto (Kristiano Šmito) ir M. Dodiko nesutarimų, kurie įstūmė Bosniją į politinę ir institucinę krizę, daugelio nuomone, didžiausią nuo 1992–1995 metų karo pabaigos.
Anksčiau šiais metais M. Dodikui buvo skirta vienų metų laisvės atėmimo bausmė, jam buvo šešeriems metams uždrausta užimti oficialius postus dėl Ch. Schmidto sprendimų nepaisymo.
Kelis mėnesius nepaisęs sprendimo 66 metų lyderis, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, spalį staiga sutiko su savo nušalinimu.
Tada JAV per kelias dienas panaikino nuo 2017 metų galiojusias sankcijas M. Dodikui ir keliems jo sąjungininkams, įskaitant S. Karaną.
„Serbų tauta dabar davė aiškų atsakymą: „Ne“ bet kokiems užsieniečiams, „Ne“ bet kam, kas siekia uzurpuoti serbų tautos valią“, – sekmadienį vėlai vakare šalininkams sakė S. Karanas.
Pensininkas Milanas Golja sakė balsavęs už S. Karaną, nes nori, kad būtų tęsiama M. Dodiko pradėta politika.
„Tai didelis Vakarų sukurtas farsas (...). Dodikas turi žmonių paramą“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Rinkimų kampanijos metu B. Blanuša ne kartą teigė, kad M. Dodiko vykdoma politika kelia grėsmę RS ateičiai ir kaltino jį korupcija.
Istorikui ir diplomatui Slobodanui Sojai nebuvo aiškių „ideologinių“ skirtumų tarp dviejų pagrindinių pretendentų, kuriuos jis pavadino „nepopuliariais, savanaudžiais ir neatsakingais“.
Jis pridūrė, kad M. Dodiko „galia išlieka nepakitusi ir laikui bėgant tik didės, nes jis yra visagalis, kol vadovauja partijai“.
