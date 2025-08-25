Bohemiškas Paryžiaus kampelis virto spąstais: vietiniai baiminasi dėl namų

Eifelio bokštas, Dievo motinos katedra ir Luvro muziejus – vieni žinomiausių objektų, kuriuos turistai aplanko atvykę į Prancūzijos sostinę. Tačiau Paryžiuje yra dar viena romantiška vieta, kurią atvykėliai vis labiau mėgsta tyrinėti – Monmartras. Ant žymaus kalno, kur Jėzaus širdies bazilika vainikuoja Paryžiaus panoramą, kasdien vaikštinėja tūkstančiai turistų. Vietovė jau perpildyta.
Kai juvelyras Olivier kadaise persikėlė į Monmartrą, jam atrodė, kad gyvena kaime Paryžiaus centre. Dabar taip jau nėra. Dauguma vietinių parduotuvių išnyko, dingo mašinų stovėjimo vietos. Jų vietą užėmė minios žmonių, fotografuojančių save, parduotuvės, prekiaujančios turistinėmis smulkmenomis, ir kavinės su meniu, pritaikytu vien turistams.
„Monmartras buvo visiškai šeiminis, kaimiškas, tai buvo mažas kaimelis. Eidavome į vaistinę, o dabar čia nebėra jokių parduotuvių, nebėra maisto parduotuvių, todėl viską tenka pristatyti. Vienintelė likusi parduotuvė – vaistinė, kurioje pabendraujame su vietos gyventojais. Restoranai – skirti turistams, kuriuose maistas yra abejotinos kokybės“, – pasakojo vietos gyventojas Olivier Baroin.
Monmartras – tik viena iš daugelio vietų, kuriose vietiniai kyla prieš masinį turizmą. Nuo Venecijos iki Barselonos ir Amsterdamo miestai stengiasi prisitaikyti prie sparčiai augančio turistų skaičiaus.
„Kai Paryžiaus savivaldybė įdiegė pėsčiųjų zonų sistemą, nusprendžiau parduoti butą. Turiu negalią, todėl dar sudėtingiau, kai nebegali važinėti automobiliu, kai nuo ryto iki vakaro turi kviesti taksi. Pirmiausia, tai dešimteriopai padidina čia gyvenančių žmonių išlaidas, o antra – tai tampa labai nepatogu“, – teigė O. Baroin.
Gyventojai apgailestauja dėl to, ką jie vadina kadaise bohemiškos Paryžiaus dalies „Disneifikacija“.
„Visas Paryžius sausakimšas, pilnas gyvybės. Esu iš Vašingtono, kuris taip pat yra gyvas miestas, man tai patinka“, – tikino turistas iš Amerikos Adam Davidson.
„Čia daug turistų. Čia gyvenantiems žmonėms turėtų būti nelengva“, – kalbėjo turistė iš Prancūzijos Janine.
Pasak vietinių, klausimas dabar ne kiek turistų miestas gali priimti. Klausimas – ar liks vietos tiems, kurie Monmartrą vadina namais.
