„Bloomberg“: Vokietija reaguos, jei Rusija naudos „Nord Stream 2“ kaip ginklą

Vokietija imsis atsakomųjų priemonių, jei Rusija savo antrąjį eksporto dujotiekį per Baltijos jūrą naudos kaip priemonę Ukrainai kenkti, skelbia agentūra „Bloomberg“, remdamasi Berlyno ir Vašingtono susitarimo dėl „Nord Stream 2“ projektu.

„Jungtinės Valstijos ir Vokietija yra arti susitarimo dėl „Nord Stream 2“. Juo numatytos sankcijos ir kitos atsakomosios priemonės, jei Rusija bandytų panaudoti energijos išteklius kaip ginklą prieš Ukrainą“, – skelbia agentūra, remdamasi jos turima susitarimo projekto kopija.

„Bloomberg“ pažymi, jog Berlynas pasiryžęs įsipareigoti ne tik pats imtis priemonių tokiais atvejais prieš Maskvą, bet ir siekti atitinkamų Europos Sąjungos veiksmų.

„Visų pirma, kaip teigiama dokumente, tai būtų sankcijos, apribosiančios Rusijos energijos išteklių eksportą“, – tvirtina agentūra.

„Bloomberg“, remdamasi neįvardintu Vašingtono administracijos aukšto rango pareigūnu, pažymi, jog susitarimo formuluotės sąmoningai dviprasmės, nes JAV nenori suteikti galimybės Rusijai galimam atsakui jos „bet kokio piktavališko elgesio atveju“. Šaltinis neatmetė, kad galima atsakomoji priemonė gali būti rusiškų dujų tiekimo Vokietijai ribojimas.

Be to, kaip skelbia agentūra, Vokietija susitarimu įsipareigotų pasinaudoti savo įtaka, kad Rusijos dujų tranzito per Ukrainą sutartis, galiosianti iki 2024-ųjų pabaigos, būtų pratęsta laikotarpiui iki dešimtmečio.

Anot „Bloomberg“, šis susitarimas gali būti pasirašytas artimiausiomis dienomis, prieš planuojamą Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą JAV.