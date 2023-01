Benedikto XVI sekretorius išleido memuarus, atskleidžiančius įtampą tarp dviejų popiežių

Georgo Gaensweino (Georgo Gėnsveino) knygoje pateikiami privatūs pokalbiai tarp abiejų popiežių ir aprašomas Benedikto XVI atėjimas į valdžią bei dešimtmetis, praleistas pensijoje po to, kai 2013-aisiais nustebino pasaulį paskelbęs apie savo pasitraukimą iš Šventojo Tėvo posto dėl suprastėjusios sveikatos.

Vatikanas nepateikė savo oficialaus komentaro, tačiau Pranciškus pirmadienį pasikvietė G. Gaensweiną į privatų susitikimą po kelias dienas trukusių interviu prieš knygos išleidimą, per kuriuos 66-erių buvusio popiežiaus asmeninis sekretorius išsakė ilgus metus kauptas nuoskaudas.

Vienoje iš knygos ištraukų jis teigia, kad Benediktui XVI „skaudėjo širdį“, kai popiežius Pranciškus panaikino savo pirmtako sprendimą sušvelninti tradicinių lotyniškų mišių naudojimo apribojimus.

Benediktas XVI mirė gruodžio 31-ąją, sulaukęs 95 metų.

Iki pat savo mirties jis išliko konservatyviojo Katalikų Bažnyčios sparno, kuris popiežių Pranciškų laiko pernelyg liberaliu, figūra.

G. Gaensweinas nuo 2003 metų ėjęs Benedikto XVI asmeninio sekretoriaus pareigas, nuolat buvo šalia buvusio pontifiko, o paskutiniaisiais metais, kai jis gyveno Vatikano teritorijoje esančiame vienuolyne, buvo jo globėjas.

Po Benedikto XVI mirties G. Gaensweinas buvo gedinčiųjų vedlys, pasitiko lankytojus prie popiežiaus emerito karsto ir pabučiavo jį dešimčių tūkstančių žmonių akivaizdoje Švento Petro aikštėje per pontifiko Pranciškaus vadovautas laidotuves.

Knygoje „Tik tiesa: mano gyvenimas šalia popiežiaus Benedikto XVI“ (Nothing But the Truth: My Life Beside Pope Benedict XVI) G. Gaensweinas pasakoja apie buvusio pontifiko pasimetimą dėl kai kurių Pranciškaus sprendimų ir akivaizdaus pastarojo bandymo suvaldyti savo pirmtaką.

Nors po atsistatydinimo iš popiežiaus posto Benediktas XVI pažadėjo gyventi ramų, apmąstymais ir studijomis paremtą gyvenimą, vėliau jis sulaužė šį pažadą ir pasisakė keliais opiais klausimais – apie dvasininkų vykdomą seksualinį išnaudojimą ir kunigų celibatą.

Jo indėlis į 2020-ųjų sausį išleistą knygą apie celibatą buvo vertinamas kaip siekis paremti Bažnyčios ultrakonservatyvųjį sparną.

G. Gaensweinas teigė, kad popiežius Pranciškus dėl šios knygos iš dalies kaltino jį ir iš karto atleido iš pontifiko namų ūkio vadovo pareigų.