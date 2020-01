Benediktas XVI prašo pašalinti jo vardą iš knygos apie kunigų celibatą autorių sąrašo

„Galiu patvirtinti, kad šįryt popiežiaus emerito pavedimu paprašiau kardinolo Roberto Sarah (Roberto Saros) susisiekti su šios knygos leidėjais ir paprašyti jų pašalinti Benedikto XVI vardą iš bendraautorių sąrašo, taip pat pašalinti jo parašą po knygos įžanga ir išvadomis“, – sakė G. Gaensweinas Italijos naujienų agentūrai ANSA.

Ši knyga, kurios ištraukas sekmadienį išspausdino prancūzų laikraštis „Le Figaro“, sulaukė kai kurių Vatikano ekspertų kritikos. Jiems kilo klausimas, ar ultrakonservatyvių pažiūrų Vatikano dvasininkai nesinaudoja 92 metų popiežiumi emeritu, atsistatydinusiu 2013 metais ir nuo to laiko vengusiu viešai reikšti nuomonę Bažnyčiai svarbiais klausimais.

Knygoje cituojami Benedikto XVI žodžiai, esą jis „nebegali ilgiau tylėti“ reikalavimų dėl dvasininkų celibato sušvelninimo klausimu.

Popiežius Pranciškus šiuo metu svarsto, ar vadinamiesiems „viri probati“ (įrodytos doros vyrams) turėtų būti leista tapti kunigais tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, tokiose atokiose vietovėse kaip Amazonė, kur dėl kunigų stygiaus bendruomenės retai turi galimybę klausyti mišių. Tikimasi, kad pontifikas sprendimą šiuo klausimu paskelbs artimiausiomis savaitėmis.

Knyga „Iš mūsų širdžių gelmių“ (From the Depth of our Hearts) su buvusio popiežiaus Bendikto XVI ir kardinolo R. Sarah atvaizdu ant viršelio Prancūzijos knygynų lentynose turėjo pasirodyti trečiadienį.

Pasak G. Gaensweino, Benediktas žinojo apie ruošiamą knygą ir nusiuntė R. Sarah savo tekstą, leisdamas kardinolui juo „pasinaudoti taip, kaip jis nori“.

„Tačiau jis nepatvirtino jokios bendraautorystės ir nematė bei nedavė leidimo tokiam viršeliui“, – nurodė G. Gaensweinas.

Lieka neaišku, kurias knygos pastraipas rašė Benediktas XVI, o kurios buvo parašytos R. Sarah.