Iš bazės Britanijoje išvesti visi JAV bombonešiai

Prie šios karinės bazės neseniai įvyko mįslingas incidentas, privertęs evakuoti netoliese gyvenančius žmones.
Pentagono pareigūno pareiškime teigiama: „Dabar galime patvirtinti, kad visi JAV bombonešiai, kurie buvo dislokuoti Ferfordo bazėje, grįžo į savo nuolatinio dislokavimo vietas Jungtinėse Valstijose.“
Pareiškime pažymima, kad „dėl operatyvinio saugumo negalėjome realiuoju laiku patvirtinti mūsų pajėgų ir technikos judėjimo“.
Rugsėjo 27-ąją į šią bazę pietvakarių Anglijoje buvo iškviesta policija, kai vietos ūkininkas pranešė apie vyrų grupę su keliais furgonais, užsiimančią įtartina veikla.
Incidentas privertė evakuoti žmones iš 85 namų šalia karinės oro bazės, iš kurios buvo vykdomi smūgiai prieš Iraną.
Buvo daug spėlionių dėl incidento motyvų – minėti įvairiausi dalykai nuo terorizmo grėsmės iki degalų vagystės, nes energijos kainos JK pasiekė rekordines aukštumas.
Tyrėjai teigė furgonuose sprogmenų neradę, tačiau buvo „aptiktas tam tikras kiekis benzino“, sakė Nacionalinės kovos su terorizmu policijos vadovas Lawrence'as Tayloras (Lorensas Teiloras).
Penki per incidentą sulaikyti Londone gyvenantys JK piliečiai, visi maždaug 25 metų vyrai, buvo paleisti už užstatą. Vašingtonas dėl to priekaištavo.
„Aš nebūčiau taip pasielgęs“, – žurnalistams pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, o jo valstybės sekretorius Marco Rubio teigė, kad su incidentu JK yra susijęs kažkoks „užsienio veikėjas“.
Irano ambasada Londone pranešė, kad „kategoriškai atmeta ir griežtai smerkia“ prielaidas, jog prie to prisidėjo Teheranas.
Pranešama, kad saugumas bazėje pastaruoju metu buvo sustiprintas.
Kovą JK suteikė Vašingtonui leidimą naudotis Ferfordo baze „gynybinėms operacijoms prieš Iraną“. Nuo to laiko buvo matyti, kaip iš šios bazės kyla ir joje leidžiasi JAV bombonešiai bei kiti orlaiviai.
Ferfordas yra vienintelė karinė oro bazė pagrindinėje JK teritorijos dalyje, naudojama šiam tikslui.
Per minėtą incidentą netoli bazės esančiame Velfordo kaime gyvenantis ūkininkas iškvietė policiją, pamatęs tris kelią blokuojančius furgonus ir iš įvykio vietos bėgančią kaukėtų vyrų grupę.
Vaizdo įrašuose iš oro matyti, kad furgonuose greičiausiai buvo statinės, o bent vienas iš jų buvo pažymėtas suklastotu logotipu ir telefono numeriu, sudarant klaidingą įspūdį, kad jis priklauso teisėtai dyzelino tiekimo įmonei.
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