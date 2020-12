Baltųjų rūmų atstovė: Rinkikų kolegijos balsavimas – „vienas iš proceso žingsnių“

Toks K. McEnany vertinimas yra naujausias pavyzdys, kai Baltųjų rūmų pareigūnai atsisako pripažinti J. Bideno pergalę.

Rinkikų kolegijos nariai pirmadienį per susirinkimus visoje šalyje skyrė 306 balsus J. Bidenui ir 232 balsus dabartiniam JAV vadovui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), kuris atsisako pripažinti pralaimėjimą lapkričio 3-iosios rinkimuose ir be įrodymų tvirtina, kad per juos buvo sukčiaujama.

K. McEnany antradienį buvo paklausta, ar prezidentas jau laiko savo varžovą išrinktuoju valstybės vadovu ir ar planuoja jį pakviesti į Baltuosius rūmus.

Ji atsisakė tai patvirtinti sakydama, kad „prezidentas vis dar dalyvauja vykstančiuose teisminiuose procesuose, susijusiuose su rinkimais. Vakarykštis balsavimas buvo vienas iš konstitucinio proceso žingsnių, todėl paliksiu tai jam, o jus nukreipsiu į kampaniją, iš kurios sužinosite daugiau apie tuos teisinius ginčus“.

Anksčiau antradienį JAV Senato respublikonų daugumos lyderis Mitchas McConnellas (Mičas Makonelas) savo ruožtu pasveikino išrinktąjį šalies prezidentą J. Bideną su pergale.

„Rinkikų kolegija tarė žodį“, – kalbėdamas Senate sakė jis.

Tuo metu K. McEnany sakė dar nežinanti D. Trumpo reakcijos į tą M. McConnello pareiškimą.