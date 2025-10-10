Baltieji rūmai užsipuolė Nobelio komitetą: politika jums svarbiau už viską

Šių metų Nobelio taikos premija M. C. Machado paskirta už „jos nenuilstamą darbą propaguojant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingos ir taikios pereigos nuo diktatūros prie demokratijos“, penktadienį paskelbė Norvegijos Nobelio komiteto Osle pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.
„Prezidentas Trumpas ir toliau sudarinės taikos susitarimus, užbaigs karus ir gelbės gyvybes“, – pareiškė Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas socialiniame tinkle „X“.
„Nobelio komitetas parodė, kad jam politika yra svarbiau už taiką“, – sakė jis.
D. Trumpas noro gauti šių metų Nobelio taikos premiją neslėpė.
Praėjusią savaitę jis pareiškė, kad jei jis jos nepelnytų, tai būtų įžeidimas Jungtinėms Valstijoms, tačiau ekspertai Osle, kur sprendžiama dėl premijos, teigė, kad dėl savo „Pirmiausia – Amerika“ politikos ir skaldančio stiliaus jis neturėjo praktiškai jokių šansų.
