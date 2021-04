Baltieji rūmai: J. Bidenas ketina suformuoti komisiją dėl Aukščiausiojo Teismo reformavimo

Pastaruosius kelis mėnesius JAV vyko diskusijos dėl to, ar demokratai turėtų siekti išplėsti teismą ir įtraukti daugiau nei devynis teisėjus. Diskusijos kilo po to, kai per Donaldo Trumpo kadenciją skirti Aukščiausiojo Teismo teisėjai suformavo tvirtą konservatyvių pažiūrų flangą teisme.

Pasak Baltųjų rūmų, J. Bidenas pasirašys vykdomąjį įsaką, kuriuo bus įsteigta komisija, sudaryta iš abiem partijoms priklausančių maždaug trijų dešimčių ekspertų, įskaitant teismų ir teisės mokslininkus, buvusius vyriausybės pareigūnus ir buvusius federalinių teismų teisėjus.

„Temos, kurias ji nagrinės, yra diskusijų apie reformą atsiradimas; Teismo vaidmuo konstitucinėje sistemoje; Teismo teisėjų tarnybos laikas ir kaita; Teismo narystė ir dydis bei Teismo bylų pasirinkimas, taisyklės ir praktikos“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime.

Įsake „nurodoma, kad Komisija turės parengti savo ataskaitą per 180 dienų nuo pirmojo viešo posėdžio“, – priduriama pranešime.

Komisija steigiama praėjus pusei metų po prieštaringai vertinamo konservatyvių pažiūrų teisėjos Amy Coney Barrett patvirtinimo. A. C. Barrett tapo Aukščiausiojo Teismo teisėja po to, kai rugsėjo 20 d. mirė liberalių pažiūrų teisėja Ruth Bader Ginsburg.

D. Trumpas nominavo A. C. Barrett praėjus vos kelioms dienoms po R. B. Ginsburg mirties, nors iki prezidento rinkimų buvo likusios vos kelios savaitės. Tai sukėlė demokratų pyktį, nes 2016 m., likus daugiau nei pusei metų iki prezidento rinkimų, respublikonų vadovaujamas Senatas atmetė galimybę net svarstyti Baracko Obamos pateiktą kandidatą, argumentuodamas, neva kandidatas buvo nominuotas likus pernelyg mažai laiko iki prezidento rinkimų.