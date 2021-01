Baltarusijos stačiatikių bažnyčios vadovas – prieš jos įtraukimą į politinius kivirčus

„Bažnyčios pašaukimas yra rūpintis, jog taika įsitvirtintų mūsų šalyje, kad ji būtų ir būtų stabili, nesvyruojanti. Be abejo, kelias į susitaikymą nėra lengvas. Svarbu, kad bažnyčia neįsitrauktų į šį ginčą, galėtų vertinti dabartinius įvykius vadovaudamasi Evangelija, o ne žmogaus protu“, – Baltarusijos televizijos STV eteryje kalbėjo metropolitas.

„Kiekvienas žmogus per maldą turi rasti sau tinkamą kelią. O bažnyčia turi rasti tokią, kaip ir, bendrą, vidurinę išganytojos liniją. Be to, ši linija taip pat neturi kilti iš žmoniškojo proto, jos neturi nulemti bažnyčios vadovo ar net kelių žmonių nuotaikos – jos reikia ieškoti supratime, ko Viešpats norėtų, kaip mes turėtume kalbėti, žvelgdami į vienokius ar kitokius įvykius“, – sakė metropolitas.

Baltarusiją iki šiol krečia masiniai protestai dėl rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas Aliaksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų demokratijos tvirtina, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Protestuotojai reikalauja A. Lukašenkos atsistatydinimo, politinių kalinių paleidimo ir naujų rinkimų.