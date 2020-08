Baltarusijos opozicija ginčija vyriausybės statusą

„Rugpjūčio 19 dieną [Baltarusijos] prezidentas [Aliaksandras Lukašenka] paskyrė naują vyriausybę. Iki inauguracijos ceremonijos vyriausybė negalėjo būti paskirta. Be to, pagal konstitucijos 106 straipsnį premjerą prezidentas skiria pritarus Atstovų Tarybai (žemiesiems parlamento rūmams). Tai reiškia, kad po inauguracijos taip pat reikia gauti Atstovų Tarybos pritarimą ir tik po to galima formuoti naują vyriausybę“, – vaizdo pareiškime sakė M. Kalesnikava.

„Šiuo metu naujoji vyriausybė prezidento yra paskirta pažeidžiant įstatymus. Vyriausybės statusas yra ginčijamas“, – pabrėžė ji.

„Piliečiai turi teisę atšaukti Atstovų Tarybos ar vietos tarybų deputatų, kurie nevykdo savo pareigų ir prarado rinkėjų pasitikėjimą, mandatus. Atšaukimo procedūrą jau pradėjo daug rinkėjų“, – kitame vaizdo pareiškime sakė P. Latuška.

M. Kalesnikavos ir P. Latuškos pareiškimai paskelbti prie rinkimų neprileisto kandidato Viktaro Babarykos štabo ir Koordinacinės tarybos susirašinėjimo programėlės „Telegram“ kanalais.

Autoritarinio lyderio A. Lukašenkos pergalės paskelbimas po rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kuriuos opozicija laiko suklastotais, išprovokavo didžiausias demonstracijas Baltarusijoje nuo šalies nepriklausomybės paskelbimo 1991 metais, kai subyrėjo Sovietų Sąjunga. Jų metu A. Lukašenka raginamas palikti pareigas.