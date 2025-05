Balandį Japonijoje apsilankė rekordinis užsienio turistų skaičius

„Sakurų žydėjimo sezonas pavasarį, kaip ir praėjusį mėnesį, padidino kelionių į Japoniją paklausą daugelyje rinkų“, – teigiama pranešime. Turistų skaičius balandį pranoko ligšiolinį 3,78 mln. mėnesio lankytojų rekordą, pasiektą sausį.

Per pirmuosius keturis metų mėnesius į Japoniją atvyko 14,4 mln. žmonių – tai yra padidėjimas 24,5 proc. Per visus 2024 m. Japonija taip pat pritraukė rekordinį užsieniečių skaičių – 36,8 mln.

Dėl silpnos nacionalinės valiutos jenos jau kelis mėnesius į Japoniją atvyksta vis daugiau žmonių. Japonijos vyriausybė, be to, užsibrėžė ambicingą tikslą: ji iki 2030 m. nori padvigubinti turistų skaičių iki 60 mln. per metus.