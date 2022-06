B. Johnsono partija pralaimėjo dvejus papildomus rinkimus

Sunkioje padėtyje atsidūrusio Jungtinės Karalystės premjero Boriso Johnsono (Boriso Džonsono) valdančioji Konservatorių partija penktadienį patyrė du triuškinamus pralaimėjimus per papildomus parlamento rinkimus, paskatinusius partijos pirmininką atsistatydinti.

Tivertono ir Honitono apygardoje, kur toriai per 2019 metų gruodį įvykusius visuotinius rinkimus laimėjo daugiau kaip 24 tūkst. balsų persvara, šįkart triumfavo centristinė Liberalų demokratų partija.

Be to, pagrindinė opozicinė Leiboristų partija laimėjo Veikfildo apygardoje šiaurės Anglijoje. Tai laikoma tolesnio šios partijos stiprėjimo ženklu po blogiausio per kelis dešimtmečius pasirodymo ankstesniuose rinkimuose, įvykusiuose prieš pustrečių metų.

Šie toriams itin nepalankūs rezultatai buvo paskelbti konservatoriams ruošiantis toliau didinti spaudimą B. Johnsonui, nerimstant aistroms dėl premjero ir partijos reputaciją aptemdžiusio „Vakarėlių skandalo“, kilusio paaiškėjus, kad Dauningo gatvėje buvo rengiami pasilinksminimai, kai šalyje galiojo griežti suvaržymai dėl COVID-19 pandemijos.

Nors konservatorių pralaimėjimas abejuose papildomuose rinkimuose buvo prognozuojamas, B. Johnsonas dar ketvirtadienį, išvykęs į Tautų Sandraugos viršūnių susitikimą Ruandoje, pažadėjo, kad nesėkmės atveju neatsistatydins.

„Turiu įsiklausyti, ką sako žmonės“, – penktadienį paskelbus rezultatus jis sakė JK transliuotojams.

„Toliau dirbsime, spręsdami žmonių rūpesčius“, – pridūrė premjeras.

Vis dėlto naujausi pralaimėjimai, papildę nuo praeitų metų besitęsiančią torių rinkiminių nesėkmių virtinę, paskatino nedelsiant atsistatydinti Konservatorių partijos pirmininką Oliverį Dowdeną (Oliverį Daudeną).

„Mūsų šalininkai susikrimtę ir nusivylę dėl pastarųjų įvykių, ir aš jaučiu tą patį, kaip ir jie“, – svarbus B. Johnsono sąjungininkas rašo savo atsistatydinimo rašte konservatorių lyderiui.

„Negalime toliau veikti, tarsi nieko nebūtų nutikę. Kas nors privalo prisiimti atsakomybę, ir padariau išvadą, kad esant šioms aplinkybėms man nebūtų teisinga likti poste“, – pridūrė O. Dowdenas.

„Žadinantis skambutis“

Ketvirtadienį vykę balsavimai buvo surengti dvejose apygardose, kuriose anksčiau išrinkti torių deputatai pastaraisiais mėnesiais atsistatydino dėl skandalų.

Tivertone ir Honitone išrinktas Neilas Parishas (Nilas Parišas) mandato atsisakė prisipažinęs, kad žiūrėjo pornografiją savo telefonu darbo metu Bendruomenių Rūmuose. Tuo metu buvęs Veikfildo deputatas Imranas Ahmadas Khanas (Imranas Ahmadas Chanas) buvo pasiųstas į kalėjimą dėl vieno paauglio lytinio užpuolimo.

Tivertone ir Honitone laimėjo liberalų demokratų kandidatas Richardas Foordas (Ričardas Furdas), įgijęs daugiau kaip 6 000 balsų persvarą. Dalyje šios rinkimų apygardos konservatorių kandidatai laimėdavo kiekvienus visuotinius rinkimus nuo XIX amžiaus 9-o dešimtmečio.

Tuo metu Veikfilde, tapusiame viena iš dešimčių tradiciškai leiboristus remdavusių apygardų, kuriose 2019 metais toriai laimėjo B. Johnsonui pažadėjus užbaigti „Brexito“ procesą ir spręsti vis opesnes regionų ekonominės nelygybės problemas, opozicinė partija užsitikrino pergalę beveik 5 000 balsų persvara.

Lankydamas šią apygardą anksti penktadienį leiboristų lyderis Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) sakė, kad jo partijos pergalė vienoje iš buvusių jos tvirtovių rodo, jog centro kairieji „artėja“ prie grįžimo į valdžią pirmąkart per daugiau kaip dešimtmetį ir kad tai gali įvykti per kitus visuotinius rinkimus 2024-aisiais.

K. Starmeris teigė, kad rinkėjų pasirinkimas Veikfilde rodo, jog „toriai ir Borisas Johnsonas... atitrūkę nuo tikrovės, nebeturi idėjų“.

Liberalų demokratų lyderis Edas Davey (Edas Deivis) savo ruožtu sakė, kad jo partijos pergalė pietvakariuose yra „žadinantis skambutis visiems tiems konservatorių parlamentarams, remiantiems Borisą Johnsoną“.