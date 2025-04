Azijos akcijos kyla tikintis prekybos derybų pasistūmėjimo

Iždo obligacijų pajamingumas padidėjo, o doleris šiek tiek pakilo. Auksas atpigo daugiau nei 1 proc. iki maždaug 3 300 dolerių už unciją.

Naftos ateities sandorių kainos smuko, nes rinkos tikisi, kad OPEC+ padidins naftos gavybą – be to, atgimė viltys dėl taikos Ukrainoje.

Kinijos „Shanghai Composite“ dieną baigė smuktelėjęs 0,1 proc. iki 3 295,06 punkto po to, kai Pekinas paneigė vedąs derybas su JAV dėl prekybos susitarimo ir pareikalavo, kad JAV atšauktų visus vienašališkus muitus.

Honkongo „Hang Seng“ pakilo 0,32 proc. iki 21 980,74, nes tikimasi, kad derybos padės sumažinti tarifus. Dviejų FED pareigūnų komentarai apie palūkanų normų mažinimą taip pat pataisė investuotojų ūpą.

Japonijos rinkos regione pirmavo po vyriausybės sprendimo taikyti skubias ekonomines priemones JAV tarifų poveikiui sušvelninti. Šis žingsnis žengtas prieš kitą savaitę numatomą antrąjį dvišalių prekybos derybų su Vašingtonu etapą. Investuotojai taip pat reagavo į duomenis, parodžiusius, kad infliacija Tokijuje balandį augo sparčiau nei tikėtasi ir pasiekė dvejų metų aukštumas – tai siejama su privačių išlaidų atsigavimu.

„Nikkei“ šoktelėjo 1,90 proc. iki 35 705,74, o platesnis „Topix“ – 1,37 proc. iki 2 628,03. Jena dolerio atžvilgiu susilpnėjo po to, kai Japonijos finansų ministras Katsunobu Kato pareiškė, jog konkretūs valiutų tikslai pokalbiuose su JAV iždo sekretoriumi Scottu Bessentu svarstomi nebuvo.

Technologijų investuotojas „SoftBank“ pakilo 2,9 proc., „Advantest“ – 4,6 proc., „Tokyo Electron“ – 4,2 proc. po to, kai žemutiniai parlamento rūmai priėmė įstatymo projektą, skatinantį DI technologijų plėtrą ir numatantį rizikos valdymo priemones.

Seulo biržoje taip pat fiksuotas pakilimas, S. Bessentui pareiškus, jog pirmasis JAV ir Pietų Korėjos prekybos derybų etapas buvo „labai sėkmingas“, o techninės detalės bus pradėtos aptarinėti jau kitą savaitę. Seulo derybininkai teigė, kad susitarimas, kuriuo siekiama panaikinti naujus JAV tarifus, gali būti pasiektas dar prieš liepą, kai baigsis laikinas abipusių muitų sustabdymas.

„Kospi“ šoktelėjo 0,95 proc. iki 2 546,30 – šuolį daugiausia lėmė technologijų sektoriaus ir laivų statybos įmonių akcijos. „SK Hynix“ pakilo 3,4 proc., „HD Hyundai Heavy Industries“ – 7,2 proc., o „Hanwha Ocean“ – net 11,1 proc.

Australijos ir Naujosios Zelandijos akcijų rinkos ketvirtadienį nedirbo dėl ANZAC šventės.

JAV akcijos pakilo per vieną naktį – investuotojus nudžiugino lustų gamintojo „Texas Instruments“ paskelbta geresnė nei tikėtasi prognozė, be to, puoselėjamos viltys dėl palankaus prekybos derybų rezultato.

Iš ekonominių rodiklių: šią savaitę bedarbystės paraiškų skaičius augo kaip prognozuota, tačiau ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai kovo mėnesį šoktelėjo gerokai daugiau nei tikėtasi – šį šuolį iš esmės lėmė 27 proc. išaugęs transporto įrangos užsakymų kiekis. Tuo tarpu esamų būstų pardavimai smuko smarkiausiai nuo 2022 m., daugiausia dėl ekonominio netikrumo ir aukštų kainų, rodo atskiri pranešimai.

Technologijoms jautrus „Nasdaq Composite“ pakilo 2,7 proc., „S&P 500“ – 2 proc., pratęsdamas augimą trečią dieną iš eilės, o „Dow Jones“ padidėjo 1,2 proc.