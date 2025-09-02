Australija imasi kovoti su DI sugeneruotais nuogybių vaizdais ir persekiojimu internete

Vyriausybė kartu su industrijos atstovais rengs naujus teisės aktus, skirtus kovoti su „bjauriomis technologijomis“, sakoma pareiškime, nenurodant terminų.
„Nėra vietos programėlėms ir technologijoms, kurios naudojamos tik tam, kad būtų išnaudojami, žeminami ir žalojami žmonės, ypač mūsų vaikai“, – teigė ryšių ministrė Anika Wells (Anika Vels).
„Nudify“ programėlės – DI įrankiai, kuriais skaitmeniniu būdu nurengiami drabužiai – sparčiai plinta internete, todėl perspėjama, kad daugėja šias priemones pasitelkiančių sukčių, kurių taikiniu tampa vaikai.
Vyriausybė panaudos „visus svertus“, kad apribotų prieigą prie „nurengimo“ ir persekiojimo programėlių, ir įpareigos technologijų bendroves jas blokuoti, sakė A. Wells.
„Nors šiuo žingsniu išnaudojančių technologijų problemos vienu ypu nepavyks išspręsti, kartu su galiojančiais įstatymais ir pasaulyje pirmaujančiomis interneto saugos reformomis jis iš tiesų padės apsaugoti australus“, – pridūrė ji.
Dėl DI priemonių plitimo atsirado naujų prievartos prieš vaikus formų, įskaitant pornografijos skandalus universitetuose ir mokyklose visame pasaulyje, kai paaugliai kuria seksualizuotus savo bendraklasių atvaizdus.
Neseniai atlikto organizacijos „Gelbėkit vaikus“ tyrimo duomenimis, vienas iš penkių Ispanijos jaunuolių yra nukentėjęs nuo sintetine vaizdakaita (deepfake) sukurtų nuogybių, kurių atvaizdais internete dalijamasi be jų sutikimo.
Vyriausybė teigė, kad naujais teisės aktais bus siekiama užtikrinti, kad teisėtos ir sutikimu grindžiamos DI ir internetinio sekimo paslaugos nebūtų paveiktos netyčia.
Skuboti įstatymai?
Australija yra viena iš pirmaujančių pasaulio šalių, siekiančių pažaboti žalą internete, ypač tą, kuri nukreipta prieš vaikus.
Lapkritį šalyje priimti svarbūs įstatymai, kuriais jaunesniems nei 16 metų asmenims ribojama galimybė naudotis socialiniais tinklais – tai vienas griežčiausių pasaulyje tokių populiarių platformų kaip „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“ ir „X“ apribojimų.
Socialinių tinklų milžinės, kurioms gresia iki 49,5 mln. Australijos dolerių (27,68 mln. eurų) baudos, jei jos nesilaikys draudimo paaugliams, apibūdino įstatymus kaip „miglotus“, „problemiškus“ ir „skubotus“.
Kol kas neaišku, kaip žmonės, norėdami prisijungti prie socialinių tinklų, patvirtins savo amžių.
Įstatymas įsigalios iki šių metų pabaigos.
Šią savaitę vyriausybės užsakymu atliktame nepriklausomame tyrime nustatyta, kad amžių galima tikrinti „privačiai, veiksmingai ir efektyviai“.
Galutinėje tyrimo ataskaitoje teigiama, kad amžiaus patikrinimas galimas naudojant įvairias technologijas, tačiau „nėra vieno visiems atvejams tinkamo sprendimo“.
Naujausi komentarai