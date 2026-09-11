 Auksinis bilietas

Auksinis bilietas

2026-09-11 14:55 kauno.diena.lt inf.

Rusijos invazija į Ukrainą ir stiprėjanti šalies izoliacija smarkiai išaugino vadinamojo gimdymo turizmo mastą.

Sprendimas: gimdymo turizmą pasirinkę Ala Prigolovkina ir Andrejus Ušakovas pirmagimio susilaukė Argentinoje, kuri tapo ir dabartiniais poros namais.
Sprendimas: gimdymo turizmą pasirinkę Ala Prigolovkina ir Andrejus Ušakovas pirmagimio susilaukė Argentinoje, kuri tapo ir dabartiniais poros namais. / Socialinių tinklų nuotr.

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Kaip praneša „Africanews“, tūkstančiai rusų moterų ieško saugaus prieglobsčio užsienio gimdyklose.

Pagrindinis tikslas – ne tik kokybiška medicina, bet ir pilietybė naujagimiui, kuri tampa auksiniu bilietu visai šeimai emigruoti ir laisvai keliauti po pasaulį.

Populiariausia kryptimi tapusi Argentina 2022 m. sulaukė per 10 tūkst. nėščių rusių. Šalis viliojo automatine pilietybe vaikui ir supaprastintu procesu tėvams.

Tačiau kai tūkstančiai moterų išvykdavo vos gavusios dokumentus, prabilta apie piktnaudžiavimą.

Kai taisyklės buvo sugriežtintos (tėvams nebegalioja „greitasis kelias“ į pilietybę, apribota ir nemokama medicina užsieniečiams), paraiškų gyventi šalyje skaičius krito keturiskart, o rusų žvilgsnis nukrypo į Braziliją – šios šalies pasas atveria Šengeno erdvę.

Tai tapo ilgalaikės šeimos emigracijos strategijos dalimi – 2025 m. Brazilijos piliečiais tapusių rusų skaičius pasiekė rekordines aukštumas.

Nors tokios šalys kaip Čilė, JAV ar Kanada išlieka geidžiamos dėl medicinos kokybės ir teisinio saugumo, sąlygos čia taip pat griežtėja.

Šiame straipsnyje:
rusų moterys
užsienio gimdyklos
gimdymo turizmas

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