Aukščiausi JAV ir Kinijos diplomatai pirmą kartą per kelis mėnesius surengė konstruktyvias derybas

Valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir užsienio reikalų ministras Wang Yi surengė pirmąsias nuo spalio mėnesio derybas Indonezijos Balio saloje, abi galybės stiprina bendravimą tuo metu, kai Vakarai sutelkė dėmesį į Rusijos invaziją į Ukrainą. „Nepaisant sudėtingų mūsų santykių, galiu drąsiai teigti, kad mūsų delegacijoms šios dienos diskusijos buvo naudingos, nuoširdžios ir konstruktyvios“, – sakė A. Blinkenas po penkias valandas trukusių pokalbių.

„Jungtinių Valstijų ir Kinijos santykiai labai svarbūs ne tik mūsų valstybėms, bet ir pasauliui. Esame įsipareigoję šiuos santykius – šią konkurenciją – valdyti atsakingai“, – sakė jis, pažadėjęs išlaikyti atvirus diplomatijos kanalus su Pekinu.

Per susitikimą abu pareigūnai surengė rytines derybas, o po to – darbo pietus, daugiausia dėmesio skirta neleisti, kad konkurencija peraugtų į netyčinį konfliktą, taip pat Vašingtono ir Pekino nesutarimams įvairiais klausimais, įskaitant Taivaną ir žmogaus teises. „Perteikiau didelį JAV susirūpinimą dėl Pekino vis labiau provokuojančios retorikos ir veiklos Taivano atžvilgiu bei gyvybiškai svarbaus taikos ir stabilumo visame Taivano sąsiauryje palaikymo“, – sakė A. Blinkenas.

Jis pareiškė susirūpinimą ir dėl Ukrainos, spausdamas Wang Yi dėl tylaus Pekino pritarimo Maskvos invazijai į kaimyninę šalį, bei ragino atsiriboti nuo Rusijos, kai ankstesnę dieną per Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikimą aukščiausią Kremliaus diplomatą užgriuvo Vakarų kritikos lavina. „Šią akimirką iš tiesų visi turime susitelkti, kaip padarė daugelis šalių per G20 susitikimą, ir pasmerkti agresiją, reikalauti, be kita ko, kad Rusija neblokuotų Ukrainoje įstrigusio maisto“, – kalbėjo A. Blinkenas.

JAV pareigūnai taip pat atsargiai įvertino Kinijos poziciją Ukrainos atžvilgiu - jie pasmerkė retorinį Rusijos palaikymą, bet neįžvelgė jokių ženklų, kad Pekinas paremtų savo žodžius materialine paglba.

Prieš susitikimą Wang Yi sakė žurnalistams, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas tiki dviejų didžiausių pasaulio ekonominių galių bendradarbiavimu ir „abipuse pagarba“ ir kad tarp jų turi vykti „normalūs mainai“. „Turime dirbti kartu, kad užtikrintume, jog šie santykiai ir toliau judės teisingu keliu“, – sakė Wang Yi prie JAV ir Kinijos vėliavų.

Tai buvo pirmasis per kelis mėnesius asmeninis A. Blinkeno ir Wang Yi susitikimas, tikimasi, kad artimiausiomis savaitėmis jie pasirengs virtualioms Xi Jinpingo ir prezidento Joe Bideno deryboms, abiem galybėms vis labiau įsitraukiant ir švelninant toną. Po ilgo atšalimo tarp dviejų šalių per pandemiją nuo praėjusio mėnesio kalbėjosi jų gynybos, finansų ir nacionalinio saugumo vadovai bei aukščiausi kariuomenės vadai. Kinijos valstybinis laikraštis „Global Times“, garsėjantis kritika Jungtinėms Valstijoms, rašė, kad stprėjančios diplomatinės pastangos „pabrėžia abiejų šalių sutarimą vengti didinti konfrontaciją“.

Pastaraisiais metais JAV požiūris į Kiniją tapo griežtesnis, iš esmės J. Bidenas laikėsi griežto savo pirmtako Donaldo Trumpo požiūrio ir traktavo Pekiną kaip svarbiausią pasaulinį JAV varžovą. Tačiau neseniai pasakytoje kalboje J. Blinkenas aiškiai leido suprasti, kad Jungtinės Valstijos nesiekia naujo „šaltojo karo“, nors kritikos ir neatsisakė, be kita ko, apkaltinęs Pekiną genocidu prieš daugiausia musulmonus uigūrus, šį kaltinimą jis pakartojo ir po šeštadienio derybų.

Tikimasi, kad J. Bideno administracija netrukus sušvelnins kai kuriuos D. Trumpo įvestus muitus Kinijos prekėms, o tai gali sumažinti šuoliuojančią infliaciją, kuri tapo viena svarbiausių politinių problemų Jungtinėse Valstijose.

Tikimasi, kad Xi Jinpingas, galingiausias pastarųjų dešimtmečių Kinijos lyderis, per Komunistų partijos nacionalinį suvažiavimą vėliau šiais metais supurtys užsienio politikos komandą. Vis dėlto įvykius Kinijoje stebintis Craigas Singletonas iš Vašingtone įsikūrusio Demokratijos gynimo fondo mano, kad Xi Jinpingas ir vėl paskirs technokratus, galinčius dirbti su Vašingtonu. „Priežastis paprasta – Kinijos ekonomika susiduria su dideliais priešpriešiniais vėjais, o Kinijos politikos formuotojai, atrodo, pasirengę pripažinti, kad agresyvi Kinijos retorika atsisuko prieš ją pačią“, – sakė jis.