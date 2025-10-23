Aukcione bus parduodamas Mussolinio vasarnamis

Ričionės kurorte esančio nekilnojamojo turto objekto savininkas nusprendė jį parduoti, o pirkėjai pasiūlymus gali teikti iki gruodžio 22 d.
Ričionės savivaldybės taryba jau išreiškė susidomėjimą įsigyti Mussolinio vila (Villa Mussolini) vadinamą rezidenciją.
Vilą savivaldybei panaudos pagrindais neatlygintinai buvo suteikęs buvęs jos savininkas, tačiau dabar miesto valdžia nori ją įsigyti ir pastatą atnaujinti.
Vila, kurioje šiuo metu vyksta kultūriniai renginiai ir parodos, pastatyta apie 1890 m. Adrijos jūros pakrantės poilsio namams būdingu stiliumi.
Vilos šeimininkai keletą kartų keitėsi, kol 1934 m. ją nusipirko B. Mussolinio žmona Rachele, o vėliau ji tapo šeimos vasaros rezidencija.
Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, po to, kai 1945 m. Italijos partizanai įvykdė B. Mussolinio egzekuciją, pastatas perėjo tapo valstybės nuosavybėn.
Dėl šio objekto pavadinimo ne kartą kilo ginčų, tačiau, nepaisydama kritikos, Ričionės savivaldybė paliko jam pavadinimą „Villa Mussolini“.
