Atskleidė, kas vyksta princo Williamo ir Kate Middleton namuose: stebina taikoma taisyklė

Nuo 2022 m., kai persikėlė į Adelaidės kotedžą, Velso princai Williamas ir Kate Middleton pakeitė savo gyvenimo tempą. Jie paliko Kensingtono rūmus Londone ir pasirinko gyventi mažesniame ir tylesniame name Vindzoro pilies teritorijoje.

Nors rezidencija yra kukli, palyginti su kitais karališkaisiais objektais, visgi yra dalykų, kurie stebina, pavyzdžiui, griežti aprangos kodai, kuriuos jie nustato savo darbuotojams.

Vaizdo įrašo stop kadras.

Paprasti namai – ypatingos taisyklės darbuotojams

Šioje aplinkoje darbuotojai turi rengtis laisvai. Priešingai nei daugelis gali tikėtis būsimų monarchų namuose, darbuotojai neturėtų dėvėti pernelyg elegantiškų ar oficialių drabužių. Pasak knygos „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“ autoriaus Valentine'o Low'o, vienas iš darbuotojų paaiškino, kad princas Williamas nori, jog atmosfera būtų laisva ir atpalaiduojanti.

„Princas Williamas nenori, kad čia būtų tvanki atmosfera. Jei turime svarbių susitikimų ar einame į Bekingemo rūmus, tada, žinoma, apsirengiame“, – rašoma knygoje.

Vaizdo įrašo stop kadras.

Artima šeimos aplinka

Velso princai sukūrė namus, kuriuose jų vaikai George'as, Charlotte ir Louisas gali augti natūralioje aplinkoje. Neformalus aprangos kodas skirtas ne tik darbuotojams, bet ir atspindi, kaip jie nori, kad jų vaikai gyventų ne pagal tokias griežtas taisykles. Williamas ir K. Middleton aiškiai pasakė, kad nenori, kad jų vaikai jaustų spaudimą dėl karališkųjų lūkesčių.

Namuose vaikams draudžiama šaukti, jie skatinami atvirai kalbėti apie savo jausmus ir bet kokius jiems rūpimus klausimus. Darbuotojas komentavo: „Jie išreiškia savo susirūpinimą dėl mokyklinių dalykų, plaukimo pamokų ar matydami badaujančius vaikus televizijos reklamoje“. „Tada jie pasikalba ir randamas sprendimas.“

Vaizdo įrašo stop kadras.

Gyvenimas toli nuo visuomenės akių

Už Londono ribų Velso princai ir jų vaikai mėgaujasi ramybe savo rezidencijoje. Be Adelaidės kotedžo, jie turi Anmer Hall Norfolke – namą Kaime, kuriame praleidžia daug laiko. Williamas komentavo: „Čia praleidžiame tiek laiko, kiek galime, čia labai ramu“.