Atliekant tyrimus dėl korupcijos, Vengrijoje sulaikyti du buvę Orbáno ministrai

Balázsas Hankó ir Miklósas Sesztákas buvo sulaikyti netrukus po to, kai parlamentas pirmadienį panaikino jų, kaip įstatymų leidėjų, turėtą neliečiamybę.
Dabar teisėjai turi nuspręsti, ar abu vyrai, kurie iš pradžių gali būti sulaikyti ne ilgiau kaip 72 valandoms, turėtų būti suimti ilgesnį laiką.
Vengrijos žiniasklaida pranešė, kad abu jie savo noru atvyko pas prokurorus po to, kai pirmadienio vakarą buvo iškviesti.
B. Hankó ir M. Sesztákas yra pirmieji aukšto rango pareigūnai iš V. Orbáno vyriausybių, kurių atžvilgiu pradėti korupcijos tyrimai.
Naujasis ministras pirmininkas Péteris Magyaras palankiai įvertino šiuos įvykius įraše socialiniame tinkle „Facebook“.
„Po dešimtmečių melo milijonai vengrų pirmą kartą sužinojo, ką reiškia tikras režimo pakeitimas ir lygybė prieš įstatymą. Vengrija pagaliau nebėra šalis, kurioje nėra padarinių“, – antradienį rašė jis.
Buvęs V. Orbáno atstovas spaudai Bertalanas Havasi pavadino B. Hankó „politiniu kaliniu“.
Tyrėjai kaltina B. Hankó tuo, kad 2024–2026 m., eidamas kultūros ir inovacijų ministro pareigas, jis netinkamai panaudojo valstybės lėšas rinkimų kampanijos išlaidoms, taip esą padarydamas 17,3 mlrd. forintų (apie 47 mln. eurų) žalą.
Prokurorai kaltina M. Sesztáką, kuris 2014–2018 m. ėjo plėtros ministro pareigas, dalyvavus korupcijos skandale, susijusiame su transporto bendrove „Volanbusz ZRT“.
Šioje byloje, kaip įtariama, valstybės sprendimų priėmėjams buvo išmokėta daugiau kaip 11 mlrd. forintų kyšių.
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