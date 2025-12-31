 Atidėtas sprendimas dėl naujo europietiško naikintuvo kūrimo

Atidėtas sprendimas dėl naujo europietiško naikintuvo kūrimo

2025-12-31 13:15
Marius Jakštas (ELTA)

Pastangos įveikti 2025 m. pasiektą aklavietę dėl planų kurti naują europietišką naikintuvą buvo nesėkmingos, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Vokietijos vyriausybės atstovas spaudai.

Atidėtas sprendimas dėl naujo europietiško naikintuvo kūrimo / Scanpix nuotr.

Ateities kovinių oro pajėgų sistemos (angl. Future Combat Air System, FCAS) programa buvo pristatyta 2017 m., siekiant sukurti pakaitalą Prancūzijos naikintuvui „Rafale“ ir Vokietijos bei Ispanijos naudojamiems naikintuvams „Eurofighter“.

Tačiau šis trijų šalių bendrai parengtas planas pastaraisiais mėnesiais stringa dėl nesutarimų tarp Prancūzijos bendrovės „Dassault Aviation“ ir Vokietijos bei Ispanijos interesams šiame projekte atstovaujančios bendrovės „Airbus“.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas anksčiau buvo žadėjęs priimti sprendimą dėl FCAS iki metų pabaigos.

Tačiau vyriausybės atstovas spaudai sakė, kad F. Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pastarosiomis savaitėmis šio projekto aptarti negalėjo dėl „visapusiškos Prancūzijos ir Vokietijos darbotvarkės užsienio ir saugumo politikos klausimais“.

Nauja sprendimo priėmimo data nebuvo nurodyta.

Dėl įtampos tarp „Dassault Aviation“ ir „Airbus“ šio naujų naikintuvų projekto ateitis atrodo vis labiau miglota.

Rugsėjo mėnesį ir „Dassault“, ir Prancūzijos vyriausybės atstovas pareiškė, kad jei derybos su Vokietija ir Ispanija žlugtų, šalis yra pasirengusi plėtoti projektą savarankiškai.

Gruodžio viduryje visuomenei gerai žinomas Vokietijos įstatymų leidėjas taip pat paragino nutraukti bendradarbiavimą su Prancūzija šiame projekte.

„Prancūzijai ir Vokietijai nebūtinai reikia to paties orlaivio“, – sakė Volkeris Mayer-Lay, priklausantis F. Merzo konservatorių partijai.

Politiko teigimu, Prancūzija turėtų kurti savo naikintuvą, o Vokietija ir Ispanija – ieškoti naujų partnerių atskiram orlaivio projektui.

Šiame straipsnyje:
Eurofighter
naujo naikintuvo kūrimas

