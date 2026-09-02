 Astronautės paėmė mikrobiologinius mėginius nuo TKS išorės

Astronautės paėmė mikrobiologinius mėginius nuo TKS išorės

2026-09-02 10:51
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Dvi astronautės beveik septynias valandas praleido už Tarptautinės kosminės stoties (TKS) ribų – išėjusios į atvirą kosmosą jos rinko mėginius nuo stoties išorinių paviršių, ieškodamos mikroorganizmų, antradienį pranešė JAV kosmoso agentūra NASA.

<span>Astronautės paėmė mikrobiologinius mėginius nuo TKS išorės</span>
Astronautės paėmė mikrobiologinius mėginius nuo TKS išorės / Scanpix nuotr.

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Pasak NASA, JAV astronautė Jessica Meir ir Europos kosmoso agentūros (ESA) astronautė iš Prancūzijos Sophie Adenot paėmė mikrobiologinius paviršiaus mėginius nuo išorinių stoties sienų. Taip pat jos sumontavo naują reflektorių (atšvaitą), padėsiantį kosminiams laivams orientuotis priartėjimo ir susijungimo metu, ir pakeitė didelės raiškos kamerą.

S. Adenot per išėjimą į atvirą kosmosą kurį laiką patyrė sunkumų judindama kairiąją ranką. NASA teigimu, matyt, susipainiojo kabelis, prijungtas prie jos pirštinių šildymo sistemos, ir tai apribojo judesius. Problema buvo išspręsta prieš astronautėms grįžtant į stoties šliuzo kamerą.

Pirmoji prancūzė atvirame kosmose

Jau anksčiau buvo pranešta, kad S. Adenot tapo pirmąja prancūze, atlikusi išėjimą į atvirą kosmosą TKS.

NASA teigimu, rugpjūtį S. Adenot kartu su savo kolega iš JAV Anilu Menonu paliko TKS maždaug šešioms valandoms, norėdami nuimti sugedusią anteną.

Abu astronautai turėjo sumontuoti naują anteną, tačiau tam nepakako laiko, nes pirmoji užduotis užtruko ilgiau nei tikėtasi. Ši užduotis buvo užbaigta per kitą išėjimą į atvirą kosmosą tą patį mėnesį.

Tai buvo pirmasis S. Adenot išėjimas į atvirą kosmosą, antrasis – A. Menono ir 282-asis TKS istorijoje.

Šiame straipsnyje:
TKS
mikrobiologiniai mėginiai

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