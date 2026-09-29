Artėjant žiemai, Ispanija ribos dujų kainų kilimą

Butano dujų balionų, kuriuos daugelis namų ūkių naudoja maisto gaminimui ir šildymui, kaina taip pat bus apribota iki 19,55 euro, atvykusi į Dubliną, kur vyks ES energetikos ministrų susitikimas, skirtas pasiruošti artėjančiai žiemai, žurnalistams sakė ji.
„Jei nenustatytume šių ribų, kaina vartotojams, namų ūkiams, nuo kito mėnesio pakiltų daugiau nei 45 proc., – apie dujų kainų ribą sakė ministrė. – Tai yra būtinos priemonės, skirtos apsaugoti nuo šios pažeidžiamos padėties.“
Dėl visame pasaulyje sparčiai augančių energijos kainų, kurias lemia tebevykstantis karas Artimuosiuose Rytuose bei Rusijos invazija į Ukrainą, metinė infliacija Ispanijoje rugsėjį šoktelėjo iki 4,9 proc.
Ispanijos vyriausybė jau pernai kovą patvirtino apie 80 priemonių paketą, skirtą šio poveikio sušvelninimui, kurio bendra kaina siekia penkis milijardus eurų. Vyriausybės teigimu, šios priemonės padėjo 20 mln. namų ūkių ir trims milijonams įmonių.
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