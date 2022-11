„Applet“ laivas sukėlė sensaciją Baltijoje

Įvertino "Vasos" klaidas

Švedijoje niekas negalėjo patikėti, kad buvo rastos garsiojo karo laivo "Vasa" bendraamžio laivo "Applet" liekanos. Tuo paaiškinama ir tai, kodėl archeologinis atradimas Švedijos Stokholmo archipelage netoli Vaksholmo buvo slepiamas.

Iškėlus laivo medienos, detalių pavyzdžius vyko ilgai trukę tyrimai, kurie turėjo atsakyti, ar radinys yra iš tos pačios epochos kaip ir garsioji "Vasa"

Abejonių nebeliko. Rastos laivo "Applet" liekanos. Jis laikomas "Vasa" "seserimi". Šis laivas pastatytas 1629 m., tai yra praėjus metams po to, kai išplaukusi į pirmąjį žygį nuskendo "Vasa".

Galbūt nuskendusi "Vasa" buvo ilgaamžio "Applet" plaukiojimo sėkmė. Įvertinus "Vasos" statybos klaidas, o svarbiausia, kad jo svorio centras buvo pernelyg aukštai, burlaivis "Applet" pastatytas geriau.

Jis plaukiojo beveik 30 metų, kol 1658 m. buvo nuskandintas. Tai padaryta dėl to, kad būtų apsaugotas įplaukimas per Vaksholmą link Stokholmo. Kartu su "Applet" buvo nuskandinta apie 10 to laiko laivų.

Palyginimas: "Vasa" ir "Applet" buvo analogiški laivai, tačiau laikas ir jūros vanduo ne viską išsaugojo. "Digitaltmuseum.se" nuotr.

Dalyvavo Vokietijos kare

"Applet" liekanas aptiko Švedijos jūrų asociacijos "Vrak" ir Švedijos karo laivyno narai.

"Vasa" ir "Applet" seserimis laikomos todėl, kad jų statybai mediena buvo pjauta iš tos pačios Švedijos vietovės.

Laivus sieja ir dar vienas faktas. Juos Švedijos karalius Gustavas II Adolfas kartu užsakė pastatyti 1625 m. Pirmiau turėjo būti pastatyta "Vasa", po to "Applet". Tuomet Švedijos karalius buvo užsakęs pastatyti iš viso 4 laivus. Iš jų du dideli – "Vasa" ir "Applet".

Atradimas: Švedijos narai prie "Applet" liekanų. "Vrak.se" nuotr.

"Vasos" žūtis išplaukus į pirmąjį bandomąjį reisą sukėlė didžiulį nusivylimą. Nepaisant to, pagal planą numatyta "Applet" statyba nebuvo stabdoma.

"Applet", kaip ir "Vasa" laivas, buvo naudojamas karo tikslams. Žinoma, kad jis dalyvavo Švedijos 30 metų kare prieš žmones dabartinės Vokietijos pakrantėje. "Applet" burlaivio įgulą sudarė apie 1 000 jūrininkų ir karių.

Įtarimas, kad tai "Applet", jūrų archeologams kilo po to, kai pamatė patrankų statymo eilę laive. Ji labai priminė tai, kas buvo "Vasos" burlaivyje, kuris iškeltas ir saugomas Stokholmo muziejuje.

Po to vykusiais ilgais tyrimais nustatyta, kad jokios klaidos nėra. Prie Vaksholmo rastas laivas yra ypatinga vertybė iš XVII a.

Ilgaamžės: šios laivo dalys po vandeniu išsilaikė per 363 metus. "Vrak.se" nuotr.

Rasta nedideliame gylyje

"Applet" atradimas laikomas itin svarbiu Švedijos jūrinės paveldo kultūros atradimu. Jis turi didžiulę vertę ir pasauliniu lygiu.

"Tai padės mums suprasti, kaip dideli karo burlaiviai iš nestabilios "Vasos" virto plaukioti tinkančiais laivais, galinčiais dominuoti Baltijos jūroje – tai lemiamas veiksnys Švedijai iškilus XVII amžiuje", – teigė vienas iš "Applet" atradėjų Patrikas Hoglundas.

Ieškant šio laivo Švedijos jūrų archeologams pavyko aptikti ir daugiau įdomių egzempliorių – laivų "Apollo" ir "Maria" liekanas. Šie laivai buvo pastatyti 1648 m.

Laivo "Applet" liekanos – didelė apatinio denio dalis buvo rastos 6–7 m gylyje, šalia laivų, kurie plaukia į Stokholmą, kelio.

"Applet" liekanos palyginti gerai išsilaikiusios. Dalis laivo detalių yra nematomos, nes guli dugne ir yra užneštos.

Žinoma, burlaivio "Applet" negalima lyginti su "Vasa". Kai šis nuskendo pirmajame reise, buvo iškeltas nepažeistas.

Sutvarkytas, restauruotas laivas "Vasa" kaip muziejaus eksponatas saugomas Stokholmo centre. Galbūt šalia šio laivo atsiras vietos ir "Applet".