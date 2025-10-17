Apklausa: užpuolimo atveju beveik pusė lenkų stotų ginti savo šalį

Tik 12,7 proc. respondentų mėgintų pabėgti iš šalies su šeimomis.
15,2 proc. teigė, kad nieko nedarytų, 4,7 proc. nežino, kaip elgtųsi ginkluoto įsiveržimo atveju.
Paklausti, kokių imtųsi saugumo priemonių, 37,5 proc. lenkų atsakė, kad apsaugotų savo turtą, 36,5 proc. mėgintų imtis saugumo priemonių savo gyvenamojoje vietoje, 22,3 proc. su šeimomis persikeltų į saugesnę vietą Lenkijoje.
Penktadienį paskelbta IBRiS apklausa buvo atlikta spalio 10 ir 11 d., apklausus 1067 lenkus.
