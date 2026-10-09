Apklausa: dauguma lenkų nepritartų Nawrockio susitikimui su Putinu

Prieš susitikimą pasisakė 63,5 proc. respondentų, beveik 30 proc. buvo už, o 6,8 proc. neturėjo nuomonės. Atliekant apklausą, buvo teirautasi gyventojų nuomonės dėl grynai hipotetinio susitikimo. Apie jokį K. Nawrockio ir V. Putino susitikimą nėra paskelbta.
Buvęs Lenkijos ambasadorius Londone ir Dubline Arkady Rzegockis laikraščiui sakė: „Dauguma lenkų vienareikšmiškai vertina Rusijos agresiją prieš Ukrainą, imperinį Kremliaus politikos pobūdį ir grėsmę, kurią Rusija kelia mūsų regiono saugumui.“
Tai, kad maždaug trečdalis apklaustųjų pritartų tokiam susitikimui, jo manymu, gali atspindėti norą išlaikyti dialogo kanalus net ir su priešininku.
IBRiS spalio 2–3 dienomis telefonu, taikydamas CATI metodą, apklausė 1 072 žmones.
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