 Apklausa: dauguma lenkų nepritartų Nawrockio susitikimui su Putinu

Apklausa: dauguma lenkų nepritartų Nawrockio susitikimui su Putinu

2026-10-09 17:25
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Dauguma apklaustų lenkų nepritartų galimam prezidento Karolio Nawrockio susitikimui su Vladimiru Putinu gruodį Majamyje vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikime. Tai rodo apklausa, kurią dienraščio „Rzeczpospolita“ užsakymu atliko institutas IBRiS.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Apklausa: dauguma lenkų nepritartų Nawrockio susitikimui su Putinu</span>
Apklausa: dauguma lenkų nepritartų Nawrockio susitikimui su Putinu / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Prieš susitikimą pasisakė 63,5 proc. respondentų, beveik 30 proc. buvo už, o 6,8 proc. neturėjo nuomonės. Atliekant apklausą, buvo teirautasi gyventojų nuomonės dėl grynai hipotetinio susitikimo. Apie jokį K. Nawrockio ir V. Putino susitikimą nėra paskelbta.

Buvęs Lenkijos ambasadorius Londone ir Dubline Arkady Rzegockis laikraščiui sakė: „Dauguma lenkų vienareikšmiškai vertina Rusijos agresiją prieš Ukrainą, imperinį Kremliaus politikos pobūdį ir grėsmę, kurią Rusija kelia mūsų regiono saugumui.“

Tai, kad maždaug trečdalis apklaustųjų pritartų tokiam susitikimui, jo manymu, gali atspindėti norą išlaikyti dialogo kanalus net ir su priešininku.

IBRiS spalio 2–3 dienomis telefonu, taikydamas CATI metodą, apklausė 1 072 žmones.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų