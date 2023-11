Anglijos karalius Karolis III švenčia 75-erių metų jubiliejų

Įpusėjęs aštuntą dešimtmetį, britų valstybės vadovas šią dieną praleis dalyvaudamas viešuose renginiuose, o po to jo rezidencijoje Londone bus surengta privati vakarienė.

Visą gyvenimą skyręs aplinkosaugai, karalius šią dieną stengsis atkreipti dėmesį į jo širdžiai artimus dalykus, be kita ko, kartu su žmona karaliene Kamila apsilankys perteklinio maisto paskirstymo centre.

Šio vizito metu jis oficialiai pristatys „Coronation Food Project“ iniciatyvą, kurios tikslas – kovoti su maisto stygiumi perskirstant produktus, kurie kitu atveju atsidurtų sąvartynuose.

Karolis III taip pat surengs priėmimą Bakingamo rūmuose 400 slaugytojų ir akušerių; tai renginys, skirtas šiemet švenčiamoms valstybinės Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos (NHS) 75-osioms metinėms.

NHS darbuotojų choras surengs jam gimtadienio staigmeną, o Londone ir visoje Jungtinėje Karalystėje nuaidės ginklų salvės, pranešė Bakingamo rūmai.

Nebijo akistatos su istorija

Princas Charlesas Philipas Arthuras George‘as gimė 1948 metų lapkričio 14 dieną Bakingemo rūmuose – jis buvo pirmasis būsimosios karalienės Elžbietos II ir Edinburgo hercogo princo Philipo vaikas.

Kai 2018-aisiais jam sukako 70 metų, tuometinis Velso princas Charlesas juokavo, kad tai „kelia nerimą“ ir kad jis įgijo „visus jo amžiui būdingus randus“.

Karolis III savo 75-ąjį gimtadienį mini tais pačiais metais, kai buvo karūnuotas, ir praėjus vos savaitei po to, kai pirmą kartą kaip valdovas atidarė Jungtinės Karalystės parlamentą.

Kaip ir jo motina, kuri 2022 metų rugsėjį mirė sulaukusi 96 metų, Karolis III, nepaisydamas savo brandaus amžiaus, vis dar turi įtemptą karališkųjų pareigų dienotvarkę.

Jis stoja akistaton su kai kuriais problemiškais istorijos įvykiais taip, kaip Elžbieta II niekada nebūtų padariusi.

O karališkasis istorikas ir rašytojas Edas Owensas AFP sakė, kad Karolis III tarptautinėje arenoje ėmėsi netgi aktyvesnio vaidmens nei velionė karalienė.

Karalius tampa „savotišku Didžiosios Britanijos“ ir Sandraugos tarptautinio diplomatu, sakė E. Owensas, knygos „Po Elžbietos: Ar gali monarchija išsigelbėti?“ (After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself?), autorius.

Karolis III taip pat pademonstravo, kad mielai kalba apie sudėtingus klausimus, susijusius su kolonializmu ir britų imperija.

Anksčiau šį mėnesį lankydamasis Kenijoje jis pripažino, kad „nėra jokio pateisinimo“ dėl kolonijinių laikų prievartos, vykdytos šioje Rytų Afrikos šalyje.

„Jis stoja akistaton su kai kuriais problemiškais istorijos įvykiais taip, kaip Elžbieta II niekada nebūtų padariusi“, – sakė E. Owensas.