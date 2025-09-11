Analitikai: Kinijos ir JAV derybos gali būti žingsnis link Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimo

Vėliausią kartą JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) susitiko 2019-aisiais, tad būtų galima tikėtis diskusijų tokiais naujausiais politiniais klausimais kaip Taivanas, Pietų Kinijos jūra bei JAV muitai.
Įtampa tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų viršūnę pasiekė balandį, kai abi šalys viena kitai paskelbė didžiulius importo muitus. Situacija nuo to laiko aprimo.
Vėliausią kartą lyderiai telefonu kalbėjosi liepos mėnesį.
JAV vadovas rugpjūtį tvirtino, kad jis tikisi šiais metais arba kitų metų pradžioje apsilankyti Kinijoje. Jis pabrėžė, kad valstybių ekonominiai ryšiai sustiprėjo.
Nors Xi Jinpingas apie D. Trumpo vizitą viešo komentaro nepateikė, trečiadienio diskusijos tarp valstybių gynybos ir užsienio reikalų ministrų sukėlė spekuliacijų dėl galimo pasaulio lyderių susitikimo akis į akį.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) savo kolegai iš Kinijos Wang Yi (Vang I) trečiadienį telefonu teigė, jog norėtų konstruktyvaus ir atviro dialogo su Rytų Azijos milžine.
Wang Yi pokalbį su M. Rubio pavadino vaisingu, tačiau perspėjo, jog „pastaruoju metu išreikšti neigiami JAV pusės žodžiai ir veiksmai kenkia Kinijos teisėms ir interesams“, tvirtinama kinų URM pranešime.
Derybos yra „praeitų pokalbių ir gestų, parodytų iš abiejų pusių prekybos susitarime, tęsinys“, konstatavo Dylanas Lohas (Dilanas Lohas), Singapūro Nanyango technologijų universiteto profesorius.
„Man tai atrodo kaip žingsnis (link susitikimo), tačiau reikia dar ne vieno žingsnelio“, – naujienų agentūrai AFP teigė jis.
Ateities nežinomybė
Tą pačią dieną, atskiro skambučio metu, Kinijos gynybos ministras perspėjo Pentagono vadovą Pete'ą Hegsethą (Pitą Hegsetą), jog „sulaikyti, atgrasyti ar trukdyti Kinijai bus beprasmiška“, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.
Anot Nacionalinio Singapūro universiteto politikos mokslų profesoriaus Chong Ja Iano (Čong Dža Ijano), šie du pokalbiai gali nutiesti kelią susitikimui tarp D. Trumpo ir Xi Jinpingo.
„Tačiau šiuo metu tai dar neaišku“, – pareiškė profesorius.
„Prezidentas yra pagarsėjęs dėl greito sprendimų priėmimo ir pakeitimų, tad gali būti anksti spėlioti, jog kažkokių vadovų susirinkimas jau ne už kalnų“, – perspėjo jis, kalbėdamas apie D. Trumpą.
Skambučiai vyko kelios dienos po to, kai Xi Jinpingas surengė didžiulį karinį paradą, skirtą Antrojo pasaulinio karo pabaigai paminėti. Renginyje dalyvavo ir kitų šalių lyderiai, įskaitant Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir Šiaurės Korėjos vadovą Kim Jong Uną (Kim Čen Uną).
D. Trumpas apkaltino šiuos tris vadovus rezgant sąmokslą prieš Jungtines Valstijas.
Tikėtina, kad Xi Jinpingas nepatvirtins susitikimo su D. Trumpu galimybės iki kol nebus sutarta dėl darbotvarkės, teigė Japonijos Soka universiteto profesorius ir Rytų Azijos ekspertas Lim Tai Wei (Lim Tai Vėjus).
„Kinijos unikali politinė sistema neleistų iškilti jokiems siurprizams bet kokio viršūnių susirinkimo su Trumpu metu“, – AFP tvirtino profesorius.
D. Lohas pabrėžė, jog visada galima tikėtis lyderių susitikimo ateinančiame APEC viršūnių susirinkime spalio gale–lapkričio pradžioje. Ši konferencija vyks Pietų Korėjos Gjongdžu mieste.
„Vis dėlto, turint omenyje žaibiškus pokyčius viduje ir išorėje, niekada negali žinoti“, – pridūrė D. Lohas.
