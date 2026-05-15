 Akcijų kainos krenta, kyla nerimas dėl infliacijos

Akcijų kainos krenta, kyla nerimas dėl infliacijos

2026-05-15 15:09
BNS inf.

Penktadienį pasaulinės akcijų rinkos smunka, kylant naftos kainoms, JAV ir Kinijos derybos dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo nedavė jokių rezultatų, o tai vėl sukėlė nerimą dėl nuolatinio infliacinio spaudimo, kuris gali smukdyti ekonomikos augimą.

<span>Akcijų kainos krenta, kyla nerimas dėl infliacijos</span>
Akcijų kainos krenta, kyla nerimas dėl infliacijos / Scanpix nuotr.

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Naftos kainos penktadienį pakilo apie du procentus: tarptautiniu etalonu laikomos „Brent“ naftos kaina išaugo 1,8 proc. iki 107,67 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 2,3 proc. iki 103,50 JAV dolerio už barelį.

Kylančios naftos ateities sandorių kainos taip pat padidino vyriausybių obligacijų pajamingumą, įskaitant Didžiosios Britanijos, kur premjeras Keiras Starmeris susidūrė su naujais lyderystės iššūkiais.

30-ies metų Jungtinės Karalystės vyriausybės obligacijų palūkanų norma pasiekė 5,817 proc. – aukščiausią lygį nuo 1998 metų, nes investuotojai reikalavo didesnio pelno, atspindinčio didėjančią infliacijos riziką.

Japonijoje 30-ies metų obligacijų palūkanų norma pirmą kartą nuo 1999 metų pasiekė keturis procentus.

Be to, JAV doleris sustiprėjo Britanijos svaro ir euro atžvilgiu.

Londono, Paryžiaus ir Frankfurto akcijų biržų indeksai iki pietų prarado po maždaug 1,5 proc.

Investuotojai liko nusivylę, nes labai lauktos JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo derybos nesuteikė didelio proveržio karo Artimuosiuose Rytuose ar prekybos santykių klausimuose.

D. Trumpas nedetalizavo, kokie prekybos susitarimai, jo teigimu, buvo sudaryti su Kinija, tačiau „Fox News“ sakė, kad Pekinas išreiškė susidomėjimą pirkti JAV naftą ir sojos pupeles.

„Susitikimas... buvo kupinas šiltų žodžių ir simbolizmo, bet ne rezultatų, – sakė „Wealth Club“ vyriausioji investicijų strategė Susannah Streeter. – Diplomatinėms pastangoms, skirtoms Artimųjų Rytų konfliktui išspręsti, atsidūrus nežinioje, įsivyravo naujas neapibrėžtumas.“

Baltieji rūmai pranešė, kad lyderiai „susitarė, jog Hormuzo sąsiauris turi likti atviras siekiant užtikrinti laisvą energijos srautą“.

Tačiau investuotojai tikėjosi didesnės pažangos siekiant atidaryti šį svarbų sąsiaurį, kuriame naftos tanklaivių eismas nuo karo pradžios beveik sustojo, dėl ko energijos išteklių kainos šoktelėjo į viršų.

Azijoje Tokijo akcijų biržos pagrindinis indeksas penktadienį smuktelėjo 2 proc., o Honkonge ir Šanchajuje indeksai krito daugiau nei 1 proc.

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