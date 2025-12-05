Airijos policija atlieka tyrimą dėl dronų, pastebėtų Volodymyrui Zelenskiui atskridus į Dubliną

Europa yra padidinusi budrumą po to, kai žemyną pastaraisiais mėnesiais sukrėtė paslaptingų dronų skrydžiai virš oro uostų ir svarbių infrastruktūros objektų.
Didėja susirūpinimas, kad tokie trikdžiai gali būti dalis Rusijos hibridinio karo taktikos, kurią Kremlius pasitelkė prieš Kyjivą remiančias Europos šalis, įskaitant Airiją.
V. Zelenskis į Airiją su pirmuoju oficialiu vizitu atvyko vėlai pirmadienį, atskridęs iš Paryžiaus po derybų su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu).
Airijos dienraštis „The Journal“ pirmasis pranešė, kad Airijos karinio jūrų laivyno laivas, plaukiojęs netoli V. Zelenskio lėktuvo skrydžio maršruto, pastebėjo keletą karinio tipo dronų, kai lėktuvas artėjo prie Airijos krantų.
Tuo metu aplink Dubliną galiojo skrydžių draudimo zona
„Specialusis detektyvų skyrius (SDU) tiria šį reikalą (...). SDU veiks kartu su gynybos pajėgomis ir tarptautiniais saugumo partneriais“, – sakoma policijos pareiškime dėl pirmadienio vakaro incidento.
Airijos ministras pirmininkas Michealas Martinas (Mikalas Martinas) visuomeniniam transliuotojui RTE sakė, kad iki mėnesio pabaigos surengs nacionalinio saugumo susitikimą dėl šio incidento.
Tačiau penktadienį paklaustas, ar už šio incidento stovi Rusija, jis atsakė, kad „nekomentuos, kol nebus atliktas išsamus tyrimas“.
„Pakanka pasakyti, kad nuo karo Ukrainoje pradžios padidėjo aktyvumas kibernetinio saugumo srityje, susijęs su jūrų klausimais ir dronais“, – pridūrė jis.
Prancūzijos šaltinis naujienų agentūrai AFP penktadienį pranešė, kad Prancūzijos kariuomenė dieną anksčiau ėmėsi priemonių prieš dronus po to, kai virš branduolinių povandeninių laivų bazės praskrido penki bepiločiai orlaiviai.
Dronų taip pat buvo pastebėta virš oro uostų ir kitos infrastruktūros Vokietijoje, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje bei kitose šalyse.
Lenkija rugsėjį pranešė numušusi tris Rusijos dronus. Maskva neigia, kad taikėsi į šią šalį.
