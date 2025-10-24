Airijoje vyksta prezidento rinkimai

Kovoje dėl prezidento posto varžosi nepriklausoma kandidatė Catherine Connolly, užsitikrinusi kairiųjų opozicinių partijų paramą, ir Heather Humphreys, „Fine Gael“ kandidatė, kuri buvo praėjusios koalicijos ministrė.
Viena jų pakeis dabartinį prezidentą Michaelą D. Higginsą, kuris eina pareigas nuo 2011 m.
C. Connolly, akivaizdi favoritė daugybėje rinkimų kampanijos metu atliktų visuomenės nuomonės apklausų, sakė, kad ji yra „judėjimo“ atstovė ir „balsas už taiką“ bei „vienybę“.
68-erių metų dviejų vaikų motina iš Golvėjaus, anksčiau dirbusi psichologe ir advokate, turi „Sinn Fein“, socialdemokratų, leiboristų ir kitų kairiųjų partijų paramą.
Airiškai kalbanti politikė aktyviai pasisako Palestinos ir Airijos karinio neutralumo apsaugos klausimais, kritikuoja JAV kariuomenės naudojimąsi Šenono oro uostu.
Tuo tarpu H. Humphreys prisistato kaip „centro, proeuropietiška, palaikanti verslą, sveiko proto“ kandidatė, pridurdama, kad į šį postą ji atsineš savo darbo vyriausybėje ir kredito unijos vadovės patirtį.
64 metų, taip pat dviejų vaikų motina, H. Humphreys yra presbiterionė, užaugusi kaimo ūkyje netoli Šiaurės Airijos sienos. Ji teigia turinti unikalų supratimą apie įvairias Airijos salos tradicijas.
Balsavimo teisę turi daugiau kaip 3,6 mln. žmonių, rinkimų apylinkės veikia nuo 7 iki 22 val.
Rinkimų biuletenyje yra ir trečia pavardė, nes „Fianna Fail“ kandidatas Jimas Gavinas techniškai dalyvauja rinkimuose, nors prieš kelias savaites pareiškė pasitraukiantis iš kovos.
J. Gavinas pasitraukė paaiškėjus, kad jis savo buvusiam nuomininkui buvo skolingas kelis tūkstančius eurų dėl neteisingai apskaičiuoto nuomos mokesčio, nors vėliau juos grąžino.
Atmetus J. Gaviną, Airijos visuomenė pirmą kartą nuo 1973 m. turi rinktis tik iš dviejų kandidatų.
Balsų skaičiavimas prasidės šeštadienio rytą, o nugalėtoja turėtų būti paskelbta Dublino pilyje vėliau tą pačią dieną.
Prezidento pareigos laikomos iš esmės reprezentacinėmis, tačiau jam taip pat tenka svarbi atsakomybė, be kita ko, konsultavimasis dėl siūlomų teisės aktų atitikties konstitucijai prieš juos pasirašant.
Prezidento kadencija trunka septynerius metus, o pareigas einantys asmenys gali būti pareigose ne daugiau kaip dvi kadencijas.
Naujausi komentarai