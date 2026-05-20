 Sinoptikai: orai Lietuvoje išliks permainingi

Sinoptikai: orai Lietuvoje išliks permainingi

2026-05-20 22:40 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis orai Lietuvoje išliks permainingi.

<span>Sinoptikai: orai Lietuvoje išliks permainingi</span>
Sinoptikai: orai Lietuvoje išliks permainingi / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

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Ketvirtadienio naktį daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje, trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis. Galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos.

Penktadienį kai kur trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 16–21, pajūryje 11–15 laipsnių šilumos.

Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 18–23, pajūryje 13–17 laipsnių šilumos.

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