Sinoptikai įspėja: savaitės viduryje orai pateiks staigmeną

Pirmadienio naktį vietomis protarpiais palis, galima perkūnija. Kai kur susidarys rūkas. Pietvakarių vėjas pūs 6–11 m/s. Temperatūra sieks 3–8 laipsnius šilumos, pajūryje – 9–11 laipsnių. Dirvos paviršiuje vietomis numatomos 0–3 laipsnių šalnos.
Dieną vietomis trumpai palis, daugiausia – nestipriai, galima perkūnija. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje keis kryptį į vakarų ir šiaurės vakarų, jo greitis sieks 5–10 m/s. Oras sušils iki 10–15 laipsnių.
Antradienį kai kur trumpai ir negausiai palis, naktį vietomis tvyros rūkas. Vėjas bus nepastovios krypties, 2–7 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, o dirvos paviršiuje daug kur prognozuojamos 0–4 laipsnių šalnos. Dieną bus 10–15 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur, o dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Naktį pietryčių ir pietų vėjas sieks 7–12 m/s, dieną pietvakarių ir vakarų – 9–14 m/s. Pajūryje gūsiai gali sustiprėti iki 15–17 m/s. Naktį temperatūra bus 3–8 laipsniai šilumos, pajūryje – iki 10 laipsnių. Dirvos paviršiuje vietomis numatomos 0–3 laipsnių šalnos. Dieną oras šils iki 10–15 laipsnių.
Hidrologinė situacija
Spalio 9 d. daugelyje šalies upių vandens lygis svyravo nedaug, vietomis – iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuotas Nemune ties Smalininkais – iki 68 cm, Šventojoje ties Šventąja – iki 43 cm, Akmenoje-Danėje ties Klaipėda – iki 27 cm. Atmatoje ties Rusne vandens lygis pakilo iki 23 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 21 cm.
Nevėžyje ties Babtais vandens lygis krito iki 51 cm. Artimiausiu metu numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia – kilimas.
Upių vandens temperatūra siekia 9–18, ežerų – 12–16, Kuršių marių – 13–14, Baltijos jūros – 14–15 laipsnių šilumos.
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