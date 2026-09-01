 Šalį jau skalauja lietus: skelbia, kur keliauja neramūs orai

Šalį jau skalauja lietus: skelbia, kur keliauja neramūs orai

2026-09-01 10:30 kauno.diena.lt inf.

Šventinį antradienį geriau su savimi turėti skėtį, mat per šalį jau slenka lietaus debesys. Šiandien sinoptikai žada neramius orus – daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, gali iškristi ir kruša.

<span>Šalį jau skalauja lietus: skelbia, kur keliauja neramūs orai</span>
Šalį jau skalauja lietus: skelbia, kur keliauja neramūs orai / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

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Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), remiantis 9.50 val. duomenimis, aktyviausi lietaus su perkūnija debesys slenka Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse.

Pasak meteorologų, artimiausiomis valandomis šie lietaus masyvai keliaus šiaurės rytų kryptimi. Aktyvesni jie išliks vakarinėje šalies pusėje, minėtose apskrityse, taip pat pasieks ir Šiaulių apskritį. Griaudės perkūnija, vietomis numatomas smarkus lietus, ir trumpalaikiai vėjo sustiprėjimai. 

„Smarkiai lyjant eismo sąlygos gali tapti sudėtingos, gali pasitaikyti trumpalaikių kelių ruožų ar žemesnių reljefo formų užtvindymų“, – pažymėjo meteo.lt.

Tauragė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas

Pavojingi meteorologiniai reiškiniai – lietus, perkūnija ir smarkus vėjas – užklups Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno, VIlniaus ir Alytaus apskritis. O Pietryčių Baltijoje, Kuršių mariose vėjo gūsiai sieks 15 m/s.

Meteo.lt žemėlapis

Šiandien vietomis palis smarkiai, kai kur vėjo gūsiai gali siekti iki 15–20 m/s. Vietomis galima ir kruša, anot meteorologo Gyčio Valaikos, didesnė jos tikimybė Pietų Lietuvoje, bet ir kitur gali pasitaikyti.

Šiame straipsnyje:
Orai
lietus
Perkūnija
vėjas

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